Daghoroscoop 26 oktober - Eigenwaarde moet uit jezelf komen, Stier

VANDAAG JARIG

Heb je een creatief beroep, dan zul je ervaren dat je werk komend jaar beter verkoopt, bovendien zul je extra geïnspireerd zijn. Als je onlangs bent verhuisd zal dat niet zonder slag of stoot zijn verlopen. Verhuizen zit er volgend jaar niet echt in, ook al ben je niet tevreden met je huidige huis.

RAM

Bedenk wat de reden kan zijn als een partner of teamgenoot je ineens laat zitten. Waarschijnlijk wist je dat het een keer zou gebeuren. Wees niet te kritisch naar jezelf toe en heb begrip voor andermans fouten. Besef dat je vaak te hard van stapel loopt.

STIER

Ruzie met een partner is zonde van je energie. Val de ander niet te hard als deze in iets tekortschiet. Vraag je af waarom je zo’n behoefte hebt aan waardering en erkenning. Eigenwaarde moet uit jezelf komen, niet via anderen.

TWEELINGEN

Het kan een drukke dag worden als je bij de organisatie van een evenement betrokken bent. Je kunt op meerdere manieren de aandacht trekken. Maar, hoewel vleiend, zal de aanslag op je tijd nogal vermoeiend zijn.

KREEFT

Machtige collega’s kunnen veel hulp bieden als je iets gedaan wilt hebben. Laat je persoonlijke groei niet belemmeren doordat je te veel rekening houdt met anderen. Vergeet niet dat jij zelf de belangrijkste bent in je eigen leven.

LEEUW

Pauzeer regelmatig als je energie te wensen overlaat en ga naar buiten voor een frisse neus. Neem gezonde tussendoortjes als fruit of snackgroente. Mijd cafeïne en suiker. Bespreek problemen met iemand die in dezelfde situatie verkeerde.

MAAGD

Concentreer je op het werk liever op de administratie dan op de lancering van iets nieuws. Dit kan zo’n dag zijn waarop je kunt shoppen tot je erbij neervalt, zeker als er ergens een uitverkoop is die je voor geen goud wilt missen.

WEEGSCHAAL

Je kunt lomer zijn dan anders, zeker als je hard hebt gewerkt. Doe kalm aan en laat de geest het werk doen. Mijd alles wat met geld te maken heeft, want daarover kan een conflict ontstaan met je partner. Breid je horizon uit.

SCHORPIOEN

Zolang je je niet laat afleiden door onbenulligheden, wordt dit een redelijk positieve dag. Studenten die voor een tentamen zitten moeten niet verkrampen, maar juist ontspannen. Als je relaxt, werkt je geheugen en begrip beter.

BOOGSCHUTTER

Doe kalm aan als je minder fit bent; gun het lichaam rust terwijl de geest ronddoolt. Denk na over de toekomst en het verleden. Je kunt best gelijk hebben als je iemand ervan verdenkt hypocriet te zijn. Mijd diegene.

STEENBOK

Stop tijd in het realiseren van ambities. Chaos thuis kan je onverwacht ontregelen of de relatie met vrienden raakt ontredderd. Probeer niet meer te doen dan je aankunt. Concentreer je en stel een moeilijk gesprek even uit.

WATERMAN

Dankzij inspirerende vrienden en medewerkers bloeien er veel ideeën bij je op. Het kan een lange dag worden maar je optimisme helpt je er doorheen. Maak het niet later dan nodig. Bovendien kan de avond romantisch worden.

VISSEN

Onverwachte onkosten kunnen je geld aan het rollen brengen. Reizen kan problemen geven waarvan je behoorlijk moe zult worden. Probeer regelmatig te ontspannen. Je kunt verliefd worden op iemand die je al lang kent.

