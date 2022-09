’Vele clubjes verder, weet ik het zeker: de sportclubmaffia zit overal’

„De vakantie is voorbij. Alle kinderen zijn inmiddels naar school en ik heb nog lekker een weekje vrij. Een heerlijk rustig weekje zou je denken. Maar niets blijkt minder waar. Ook de sportclubjes zijn weer gestart en die zorgen ervoor dat mijn telefoon roodgloeiend staat. Ik word zo gek van de piepjes dat ik mijn telefoon op stil zet (tot grote frustratie van mijn vader die mij wederom niet kan bereiken als hij mij belt).

Als je kind op school komt, krijg je te maken met luizenmoeders, maar wat je dan nog niet weet is dat er een veel ergere groep is....namelijk de sportclubmaffia. De sportclubmaffia is sluw, achterbaks en doet er alles aan om alleen hun eigen kind te laten uitblinken in hun favoriete sport. Hun favoriete sport, want vaak heeft het kind deze sport niet eens zelf mogen kiezen. Ze hebben in overal het hoogste woord en willen in alles het beste voor hun pareltjes.

Turnselectie

Ik kwam er voor het eerst mee in aanraking, toen mijn dochter een jaartje of 6/7 was. Ze zat op turnen en deed mee aan een wedstrijd. Onze stijve plank zat namelijk bij de selectie. Selectie was niet helemaal ons ding, maar het kind had schik, daar draaide het om. En daarnaast kon het geen kwaad dat ze iets soepeler zou worden. Ik zat op de tribune te kijken naar het schouwspel, toen ik een moeder hoorde zeggen: ’Zie je daar dat meisje in dat aquablauwe pakje? Ik hoop dat zij haar enkel verzwikt, dan staat mijn dochter op het podium.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Ik was werkelijk flabbergasted. Had ik dat echt goed gehoord? Dat meen je toch niet! En ik was niet alleen flabbergasted van deze opmerking, maar ook van het feit dat de andere moeder instemmend knikte. Hallo?? Dat gun je toch niemand en toch zeker geen kind van 6/7 jaar oud?!

Ze zijn overal

Nu vele jaren later en vele sporten en clubjes verder weet ik het zeker: de sportclubmaffia zit overal. Moeders die hun kind stiekem op de zondagochtend naar bijles voor hockey sturen. Vaders die in het bestuur gaan om hun kind bij de selectie te krijgen. Ouders die coachen zodat hun kind kan scoren als spits. Er bestaan zelfs moeders, en ik verzin het niet, die de wekelijkse keeperstraining voor anderen verzwijgen, zodat haar eigen kind aan het einde van het seizoen de beste keeper blijkt.

Een paar jaar geleden dacht ik nog heel naïef dat er per leeftijdscategorie één selectieteam was en dat alle andere kinderen gewoon verdeeld werden. Dat blijkt dus bij de meeste sportclubs helemaal niet zo te zijn. Als er zeven teams zijn van een bepaalde leeftijd en jouw dochter zit in de M-7, dan weet je bijna zeker dat jouw dochter in het kneuzenteam zit. Vaak hebben deze meiden overigens de grootste lol, maar wat het lastig maakt is dat er, als er geen enthousiaste ouder opstaat, geen trainer te vinden is voor deze gezellige club. Niemand wil geassocieerd worden met dit stelletje kneusjes en de club zelf trekt zijn handen er helemaal vanaf, want die steken hun geld en energie liever in het eerste team: de paradepaardjes.

Plezier?

Ouders doen er werkelijkheid alles aan om hun kind de beste te laten zijn, maar waar is het plezier gebleven? Plezier moet toch voorop staan? Je moet samen met je team lol maken en als het goed gaat, moeten je ouders staan te klappen langs de kant. Dat is de functie van jou als ouder, als je verder geen vrijwilligerstaken op je neemt. En onthoud goed dat er maar enkele rollen zijn weggelegd voor de ’Frenkie de Jongs’ van deze wereld!

Ik sta langs de lijn. Alleen. Ver weg van alle andere ouders. Ik geniet van de twinkeling in de ogen van mijn zoontje, omdat hij net bijna scoorde. In zijn ogen dan, want hij stond nog niet eens op de helft van zijn tegenstander. Ik geniet van zijn teamgenootje die aan mij vraagt of de corner voor ons is of voor de tegenpartij. Stralend bekijk ik hoeveel fun ze samen uitstralen.

Wat gun ik het de ouders van de sportclubmaffia om door mijn mooie bril naar een wedstrijd te mogen kijken! En wat gun ik het hun kinderen nog meer...

