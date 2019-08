'Die trui en ik gaan terug tot 1996! Die mag niet weg...'

"Jij hebt nieuwe kleren nodig. Dit kan zo niet.” En ik zat net lekker. Onderuitgezakt op de bank met mijn handen in mijn nek. Daardoor viel het mijn vrouw op dat er gaten in de oksels van mijn shirt zaten. Ik deed snel mijn armen omlaag. “Zo zie je er niks van. Dit shirt is nog prima.”

Twee tassen vol

Het kwaad was al geschied. Ze was al onderweg naar boven. Ik hoorde mijn kledingkast openschuiven. Daarna hoorde ik kleding op de grond ploffen. “Gaten. Al jaren uit de mode. Gaten. Pas je al lang niet meer. Hoezo heb jij voetbalshirts?” Na een uurtje kwam ze naar beneden lopen met twee volle tassen. Vol met mijn kleren.

“Die moet je naar de kledingbak brengen,” verordonneerde ze. “Nu. En dit weekend gaan we winkelen.” Getver. Dat ik m’n kleren moest weggooien, viel nog wel te overzien. Maar winkelen… Daar heb ik zo’n godsgruwelijke hekel aan.

Geliefde blauwe sweater

Ik gooide de twee tassen in mijn auto en reed naar de kledingbak. Daar aangekomen besloot ik toch even te kijken welke kledingstukken er niet door de ballotage gekomen waren. Toen ik de eerste tas opende, zag ik gelijk mijn geliefde blauwe sweater. Tuurlijk was het ding oud en versleten, maar die trui en ik gingen terug tot 1996. Die ging niet zomaar in de kledingbak. En zo ging het met meer kledingstukken.

Uiteindelijk verdween er een tas in de kledingbak en ging er een tas terug in de achterbak. “Heb je die ouwe troep weggegooid?” vroeg mijn vrouw toen ik terugkwam. Ik zei 'ja'. Er was echter geen manier om de tas ongemerkt het huis in te smokkelen. Dat moest even wachten, besloot ik.

Oeps...

Die zaterdag gingen we winkelen. Ik kocht een paar tasjes vol nieuwe kleren en eigenlijk was het allemaal een stuk minder erg dan ik dacht. Voordat we ergens gingen lunchen wilde ik die tassen even kwijt. Gezellig kletsend liepen we naar de auto. Toen ik de achterbak opendeed, zag mijn vrouw de tas vol oude kleren liggen. Die was ik vergeten weg te halen. In één klap was de lunch van de baan. We gingen naar de kledingbak.