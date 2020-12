’Ik wil niet dat mijn schoonloeder komt logeren met kerst’

Lieve Sabine, ik denk dat ik een van de weinigen ben die het helemaal niet erg vindt dat het RIVM de maatregelen steeds strenger maakt. Ik vind het prima dat de kerst niet met de hele familie gevierd mag worden; vooral mijn schoonmoeder kan ik missen als kiespijn. Zij is namelijk met recht een SchoonLoeder. Een paar maanden nadat mijn man ik verkering kregen, slingerde ze al de eerste sneren naar mijn hoofd. Zo zou mijn afkomst niet goed genoeg zijn, want mijn ouders zijn gewoon allebei in loondienst en hebben geen eigen bedrijf - zoals de vader van mijn man had. Op een of andere manier vindt mijn schoonmoeder het nodig om daar onderscheid tussen te maken. Niet dat zij zelf ooit een dag heeft gewerkt trouwens. Daarnaast heeft ze sinds de geboorte van onze dochter, drie jaar geleden, alleen maar commentaar gehad. Waarom onze Lisa geen snoep krijgt, waarom ik bleef werken, waarom ik haar niet aankleed zoals zij graag zou zien? En ga zo maar door. Ik krijg de vlekken in mijn nek als ze op bezoek is. Tot groot verdriet van mijn man is zijn vader alweer vijf jaar geleden overleden. Zijn moeder heeft zwaar op mijn man geleund en belde echt voor iedere scheet. Ik vind het alleen maar mooi dat mijn echtgenoot zo’n loyaliteit naar zijn moeder heeft, maar vind niet dat zij mij mag schofferen. Nu wil ze alle kerstdagen bij ons komen logeren. ‘Want dan heeft Lisa ook eens gezellig alle dagen een ouder om zich heen. De worm zit alleen maar op kinderdagverblijven’. Ik wil voorkomen dat ze drie dagen blijft. Ik trek dat niet en wil mijn eigen ouders ook zien. Hoe pak ik dit nou handig aan?

Sabine: „Ziet jouw man in dat de relatie tussen jou en zijn moeder wat moeizaam is? Want daar begint het natuurlijk wel mee. Je zult hem toch eerst moeten vertellen dat jij het niet ziet zitten om je schoonmoeder drie dagen over de vloer te hebben. De keuze die jouw schoonmoeder maakt door onaardig tegen jou te zijn, heeft gevolgen. Ook voor haarzelf, want waarom zou je iemand in huis halen die toch alleen maar naar tegen je doet. Het is toch ook jouw huis en gezin. Misschien hebben andere lezeressen nog tips voor je. Kijk anders even op onze Facebook pagina. Ik wens je hoe dan ook fijne feestdagen en wie weet draait ze een beetje bij. Laten we daar dan maar van uitgaan. Het is per slot van rekening bijna Kerstmis. Succes!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!