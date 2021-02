WNL-presentatrice Maaike (33): ’Ik kon mijn telefoon niet meer loslaten’

Ik raak maar niet gewend…

„Aan deze coronatijd. Gelukkig zie ik in de studio veel mensen, maar afstand houden blijft onnatuurlijk. Daarnaast mis ik de duopresentaties, dat was een stuk gezelliger. In het begin kon ik mijn telefoon niet meer loslaten en las ik echt alles over het virus, nu las ik bewust coronavrije uurtjes in.”

Het grootste gemis…

„Is het knuffelen met dierbaren. Dat staat bij mij met stip op nummer 1. En de uitstapjes naar de dierentuin en het zwemmen, maar dat is een luxeprobleem.”

Mijn guilty pleasure…

„Is het monteren van filmpjes van de kinderen met de opa’s en oma’s. Ook voor later, zodat we ons bewust zijn hoe raar deze tijd eigenlijk was.”

Bekijk ook: Dit is waarom Welmoed Sijtsma meer zelfvertrouwen heeft

Ik ben eigenlijk een avondmens…

„En dat is best lastig als je om drie uur ’s ochtends moet opstaan. Maar ik ben omgeschakeld en het voordeel is dat mijn werkdag er om twaalf uur op zit en ik dan alle tijd heb voor Tom en Roos. En ook gezellig: rond acht uur ga ik samen met de kinderen naar bed.”

Ik bel dol op kleur…

„En zou het liefst elke dag rood willen dragen. Onze stylist weet dat. Zij kiest outfits waar ik me goed in voel, zodat ik me kan focussen op de gesprekken.”

Mijn joggingpak…

„Is heilig. Zo arriveer ik in de studio en dan pas word ik opgedoft. En als het werk klaar is, vertrek ik ook weer in joggingpak en ga ik zonder make-up naar de supermarkt.”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.