Tussen de lakens Josine heeft al tien jaar geen seks: ’Ik wil weer bemind worden’

In een nieuwe aflevering van ’Boerderij van Dorst’ vertelde Janny van der Heijden aan Raven van Dorst dat ze sinds haar scheiding helemaal geen seks meer heeft. Zij zegt het helemaal niet te missen. „Als ik het wel zou missen dan zou ik er wel meer moeite voor doen.” Josine (45) zit in hetzelfde schuitje. In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertelde zij over haar seksleven. Na haar scheiding tien jaar geleden heeft ze geen seks meer gehad. Anders dan bij Janny mist de alleenstaande moeder het wel. „Natuurlijk mis ik het. Ik droom er regelmatig over, maar om nou zomaar het bed te gaan delen met iemand voor wie ik niks voel?”