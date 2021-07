Moeder van bachelor Tony Junior: ‘Misschien heb ik al wel een schoondochter!’

Dj Tony Junior met zijn moeder Linda en zijn vader Tony Peroni. Ⓒ Eigen beeld

Dat haar zoon in een reality-programma op zoek zou gaan naar de liefde, had ze niet verwacht, maar vindt ze stiekem best leuk. Linda Dubbeldeman (57) is hartstikke trots op hem: „Leuk dat het publiek nu ook de lieve, zachte Tony ziet.”