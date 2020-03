Voor de állereerste keer alleen met je kind...

Bekijk ook: Vanaf deze leeftijd kan een kind alleen thuisblijven

Bekijk ook: Drie vrouwen die van het moederschap hun werk maakten

Praat mee

Herinner jij je de állereerste keer alleen met jouw kind nog? Verliep alles vlekkeloos of was je blij dat iedereen de dag maar net aan overleefd had? Deel jouw ervaring op onze Facebook-pagina!