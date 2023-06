Daghoroscoop 20 juni - Sterrenbeeld Kreeft: Je kunt veel bereiken!

VANDAAG JARIG

Waar het liefde en relaties betreft, zul je dit jaar meer dan voorheen bereid zijn regels aan je laars te lappen en te onderzoeken wat voor jou werkt. Dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, veranderingen hebben tijd nodig. Ervoor openstaan is de eerste stap, de volgende komen vanzelf.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Vandaag begint een nieuw seizoen; je energie neemt toe en jouw populariteit gooit hoge ogen. De kosmos moedigt je aan een goed doordacht risico te nemen en genoeg tijd te reserveren voor hobby’s en vrijetijds activiteiten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Twijfel kan je dwarszitten en ontmoedigen, en de wens met niemand iets te maken te hebben kan sterker zijn dan anders. Doe het in overleg met je baas als je een dag vrij neemt. Meditatie zou goed voor je zijn om eens geheel te ontspannen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Drukte in de kosmos voorspelt veel activiteit thuis en op het werk. Houd er rekening mee dat geld snel zal komen en gaan en het kan een uitdaging zijn om jouw verworven euro’s vast te houden. Bezoek familie en leer je buren (beter) kennen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

De komende tijd ligt de nadruk op je financiële belangen. De kosmos draagt momenteel sterk bij tot jouw wilskracht en je bent gemotiveerd om te winnen en de beste te zijn op jouw gebied. Je kunt anderen enthousiasmeren en veel bereiken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

In bed blijven kan vandaag aanlokkelijker zijn dan naar je werk gaan, maar geef er niet aan toe. Doe je een studie? Trek tijd uit om te studeren als je nog helemaal fris bent en aan de vooravond staat van een examen of test - dan val je niet boven je boeken in slaap.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Besteed zowel aandacht aan zaken als plezier. Een zakenlunch kan op korte termijn tot een romance leiden. Typisch een dag om jouw partner te tonen hoe behulpzaam en aantrekkelijk je bent. Bewaar wat energie voor het eind van de dag.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De kosmos beïnvloedt vandaag jouw activiteiten. Er lijkt sprake van een ingewikkelde situatie die steeds moeilijker kan worden om op te lossen. Een eerlijk besluit is vereist, ook al aarzel je nu om duidelijke keuzes te maken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Promotie naar een managersfunctie kan voor enige twijfel zorgen. Ga je eenmaal aan de slag, dan keert jouw zelfvertrouwen terug. Sommigen kunnen te maken krijgen met een superieur die je klein wil houden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Kosmische trends kunnen voor vuurwerk zorgen. Blijf positief denken, spreid je vleugels uit en breng avontuur in je bestaan. De wens een andere weg in te slaan, kan je bevredigen door een educatieve cursus te volgen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Spanning kan toenemen en het kan zaak zijn om onderlinge tegenstellingen te beëindigen en te zoeken naar een compromis. Overdreven fysieke inspanning moet worden vermeden nu je ontvankelijk bent voor infecties.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Er doen zich belangrijke kosmische gebeurtenissen voor die aandacht van jou verlangen voor de andere mensen in je leven. Communiceren is jouw sleutel tot harmonie. Je interesse in de geheimen van het leven neemt toe.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Bedenk waar je gisteren bent geweest, wat je wel en niet hebt gedaan als je iets waardevols bent kwijt geraakt. Reserveer extra tijd voor de te verrichte taken, aangezien je grondig moet werken om zaken tot een goed einde te brengen.

