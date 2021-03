Moeten de bso’s zo snel mogelijk weer helemaal open?

Vrouw

Barry Atsma over broer Rimmert: Hij is het lievelingskind

In In de beste families praat Coen Verbraak met zijn gasten over levensthema's die we allemaal meemaken. In deze aflevering praat Verbraak met Barry en Laura Atsma, over hun broer Rimmert - die het Syndroom van Down heeft. Vanaf vanavond is In de beste families elke woensdag te zien op NPO 2 om 21:1...