’Misschien moeten wij, gevaccineerden, ook eens gaan schreeuwen op het Malieveld’

Zoals die keer dat we een familie-etentje hadden en iedereen een gang zou maken. Mijn kinderen waren nog geen achttien (lees: dronken geen alcohol) en zowel zoon als dochter aten vegetarisch. Ik kreeg het dessert toebedeeld en maakte een trifle, want die doen het altijd leuk. Neef Frits had uitgepakt en dozijnen oesters aan laten rukken, tante Beppie was losgegaan met de hertenbiefstuk.

Kaassoufflé

Gelukkig zat er een friettent op de hoek voor m’n twee vega’s, want aan de niet-vleeseters was even niet gedacht (ja, dat was wel van te voren verteld!). Ze waren nog best tevreden met hun kaassoufflé uit de frituur. De wijn vloeide rijkelijk, het werd een genoeglijke avond. Er viel geen onvertogen woord.

Rekening

En toen kwam er ineens een paar dagen later een rekening. Of ik maar even 50 euro per persoon over wilde maken. Er was vooraf niet gemeld dat de kosten voor het etentje zouden worden verrekend. Het volledige bedrag van de drank en het voedsel was bij elkaar opgeteld en gedeeld door alle aanwezigen van boven de 12. O ja, en er zat nog een mededeling bij: ik mocht de kosten van het dessert natuurlijk aftrekken…

Mokkend in een hoekje

Heb ik geprotesteerd? Geschermd met de feiten; dat mijn kinderen weliswaar boven de 12 waren, maar geen alcohol dronken? Dat ze geen van drieën oesters hadden gegeten en twee van hen bovendien geen hert, maar zelf bekostigde kaassoufflés? Nee joh, ik ben mokkend in dat hoekje gaan zitten, heb zonder er verder woorden aan vuil te maken het gevraagde bedrag overgemaakt en als stil protest daar niets van afgetrokken voor het dessert onder het motto: ik zal ze eens laten zien hoe het ook kan. Ha! Alsof iemand daar een nacht minder om zou slapen…

Corona

Dat hele coronaverhaal ben ik op dezelfde manier ingegaan. Als het braafste meisje van de klas. Oeps, een pandemie… Het is maar een griepje… O nee, het is toch heftiger… Er komen maatregelen… Een mondkapje is nutteloos, een mondkapje moet toch… We gaan allemaal thuiswerken… Goed, dan moet ik een werkplek inrichten en een bureau kopen… Thuiswerkschouder… Afspraak met de fysio… Coffee-to-go in plaats van op een terras… Anderhalve meter houden, steeds de handen wassen en alles afdoen met doekjes… Aha, het virus overleeft niet op gladde oppervlaktes… Toch maar door met dat gepoets… Vaccin halen… Nog een vaccin halen… Stramme spieren als bijwerking… Nieuwe afspraak met de fysio… En thuistesten na ieder evenement, ondanks die prikken. Want ik ben dan wel enigszins beschermd, niet iedereen is al geprikt en ik wil niet iemand ziek maken met de virusdeeltjes waar ik zelf geen last meer van heb, maar die een ander, ongevaccineerde, op de IC kunnen doen belanden.

Ik heb me, kortom, aan àlle regels gehouden. Zelfs aan de regels waar ik mijn twijfels over had. Want afspraken zijn afspraken en, om met de minister te spreken, alleen samen krijgen we corona onder controle.

Braaf

En nou zijn we dus anderhalf jaar verder. Bijna 85% van de Nederlanders was net zo braaf als ik. Wat fijn dat we weer uit eten mogen, naar het theater, plannen maken voor feestjes met de hele familie, geen mondkapjes meer hoeven te dragen en de buurvrouw, die rotnieuws kreeg, een knuffel kunnen geven. Niet dat we het virus niet meer kunnen oplopen, zo werkt het niet met die vaccins, je kunt nog net zoveel ziektekiemen bij je dragen als voor je vaccinatie. Maar het grootste deel van de mensen dat zich heeft laten prikken, wordt daar veel minder ziek van. Weekje Netflixen en veel geperste sinaasappeltjes in plaats van een ziekenhuisopname. Dat ontlast de zorg enorm. En dat is wel zo fijn voor die mevrouw die geopereerd moet worden om een tumor uit haar borst te laten verwijderen en die meneer die een nieuwe hartklep nodig heeft.

Anti-vaxxers

Tja, 85% is geen 100%. Jammer joh. In een land waar 17 miljoen mensen wonen, hebben bijna 2 miljoen mensen ervoor gekozen zich niet te laten vaccineren. Daar zitten mensen tussen voor wie het niet anders kon, om medische redenen, maar het gros had er gewoon geen zin in, heeft een opstandige natuur of waant zich veilig omdat ‘corona een complot zou zijn’. Over het algemeen hoeven we naar de beweegredenen niet te te gissen. De anti-vaxxers schreeuwen ze van de daken, gaan massaal de straat op om te protesteren en hun mening te verkondigen, bestoken ons, brave types, schuimbekkend met hun theorieën en beschimpen ons via social media.

Bekijk ook: Moddergooien in Mechelen bij rechtszaak Willem Engel tegen viroloog Marc van Ranst

Zorgen

De maatregelen zijn nog niet losgelaten of de cijfers beginnen weer op te lopen. Driekwart van de IC-bedden is bezet zijn door met corona besmette mensen die niet gevaccineerd zijn. Er zijn zorgen in de medische wereld. Er moeten weer maatregelen komen, want anders loopt het opnieuw spaak. Toch maar weer mondkapjes, anderhalve meter, thuiswerken en niet meer dan acht mensen over de vloer tijdens de feestdagen?

Ho! Wacht even! Mijn hele gezin is gevaccineerd, inclusief de verkeringen. Ik zelfs al drie keer. Mijn ouders zijn geprikt. Wij zijn allemaal bereid ook nog een sneltest te doen morgenochtend, voor we met z’n allen ons jaarlijkse Halloweenetentje gaan vieren (ik ga als Ursula, de zeeheks). Maar dan nog mogen we misschien niet bij elkaar komen? Omdat er dus een deel van de bevolking is dat weigert mee te helpen die pandemie te bestrijden? En er dus geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt op de regels? Serieus, miljoenen mensen, die in feite veilig zijn, opnieuw opgehokt en aan banden gelegd omdat bijna 2 miljoen mensen, die zelf voor het risico hebben gekozen, anders ziek kunnen worden? Ik vind het prima hoor, keuzevrijheid en zo. Daar wil ik echt niet aan tornen. Maar neem dan wel zelf de verantwoordelijkheid voor die keuze.

Zieken hebben altijd recht op hulp

Waarmee ik pertinent niet bedoel dat ongevaccineerden die ziek worden maar gewoon moeten creperen. Wie ziek wordt, heeft recht op medische hulp. Altijd. Maar als je ervoor kiest jezelf niet te laten vaccineren en ook tegen testen bent, dan moet je misschien wel accepteren dat je dan niet overal meer welkom bent. Ook om je tegen jezelf te beschermen. Ik wil niet jouw nare ziekteproces of zelfs dood op mijn geweten hebben, omdat ik onbewust jou heb besmet tijdens een festival. Maar dat jij ervoor kiest jezelf niet te laten vaccineren, hoort mij niet het recht te ontzeggen naar dat festival te gaan.

Ik ben er klaar mee

Ik ben wel klaar met mokken in een hoekje. Misschien wordt het tijd dat wij gevaccineerden ook eens naar het Malieveld gaan met z’n allen: tot hier en niet verder. Kijken wie het hardste kunnen schreeuwen; de mensen die wel hun best doen of de mensen die willens en weten de boel voor de rest blijven verzieken.