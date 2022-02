De vechtscheiding 111: ’Huilend valt ze tegen mij aan’

De confrontatie

Uiteindelijk weet ik twee meisjes en een jongen te traceren. Ze blijken elkaar te kennen van school, maar weten niet van elkaar dat ze ook worden afgeperst door Lente. Mijn dochter. Mijn engeltje. Ik heb ze alle drie uitgenodigd om hun verhaal te doen in het bijzijn van Lente. Ik denk dat het indruk op Lente maakt als ze oog in oog staat met een slachtoffer.

Een meisje zegt op het laatste moment af. De andere twee voelen zich duidelijk opgelaten. Vanaf het moment dat ze naar binnen stappen, vermijden ze oogcontact. Gelukkig is Bas op tijd. Hij duwt Lente zonder pardon de woonkamer in. Ze spartelt tegen, maar hij houdt haar vast. „Wat doen jullie hier, losers”, snauwt ze naar de kinderen. Ik zie ze alle twee nog verder verstijven. „Ze zijn hier om hun spullen terug te krijgen”, antwoord ik rustig. „Dan geef jij ze die spullen terug. Jij schijnt het allemaal zo goed te weten. Ik wil hier helemaal niet zijn”, gaat Lente verder. „Ik wil nooit meer bij jou zijn.” Ik probeer haar te negeren.

De tas

„Wil jij vertellen wat er vorige maand is gebeurd met je tas?” vraag ik aan het meisje. Die kijkt schuchter naar haar schoenen.

„Mijn tas werd afgepakt”, fluistert ze.

„Waar werd je tas afgepakt?” vraag ik vriendelijk.

„Toen ik van school terugreed naar huis.”

„Door wie?”

„Door haar”, ze wijst naar Lente. Die snuift verontwaardigd.

„En wat gebeurde er toen?” Met horten en stoten komt het verhaal eruit. Zij reed naar huis. Het laatste stukje alleen. Net als altijd. Plotseling fietste Lente naast haar. Ze kennen elkaar van gezicht, dus zei ze Lente gedag. Die antwoordde niet, maar stuurde haar fiets scherp naar de kant waarmee ze haar slachtoffer de berm in liet rijden. Die viel van haar fiets. Lente dook vervolgens over haar heen en stond toen kreunend op. „Je hebt me pijn gedaan”, snauwde ze naar het meisje. Die probeerde zich nog te verdedigen met de opmerking dat het andersom was gegaan. Lente had háár de berm ingereden. Maar Lente hield vol dat de ander schuld had en eiste genoegdoening. Toen die niet kwam, greep Lente haar tas uit haar fietskrat „Jij gaat mij €250 betalen. Dan krijg je je tas weer terug.” Bij die laatste woorden wordt het haar te veel en begint ze te snikken. Ook de jongen heeft een vergelijkbaar verhaal. Alleen dan met een telefoon. En weer is het alleen Lente. Ze zeggen niets over eventuele handlangers of opdrachtgevers.

„Heb je dat allemaal alleen gedaan”, vraag ik later als de twee slachtoffers met hun spullen en gemompelde excuses van Lente weg zijn.

Lente knikt: „Ja. Hoezo?”

„Heb je geen hulp gehad van kinderen van de andere school waar je veel mee optrekt?”

„Nee, maar wel van Amalia. Nou goed”, snauwt ze. Ze draait haar hoofd van me af. Zachtjes leg ik een vinger onder haar kin en draai haar hoofd weer terug. „Lente?” Dan vullen ook Lentes ogen met tranen. „Ik hoor daar helemaal niet bij”, snikt ze. „Dat wil ik graag, maar zij willen mij niet. Daarom heb ik het gedaan. Om hen te laten zien dat ik ook stoer ben.” Huilend valt ze tegen mij aan. Ik sla mijn arm om haar heen en trek haar tegen me aan. Bas zakt aan de andere kant van Lente op de bank en slaat een arm om ons allebei heen. Zo blijven we even zwijgend zitten. „Mag ik hier vannacht blijven,” vraagt Lente met een klein stemmetje. Mijn hart maakt een sprongetje.

Privéschool

„En nu?” vraagt Bas als Lente op bed ligt „Horen we niet naar de politie te gaan?”

Ik schud mijn hoofd „Het was een schreeuw om aandacht en ze heeft beloofd alles terug te geven”, verweer ik.

„Ja, maar ze is echt fout bezig. Dat moet ze voelen.”

Ik haal mijn schouders op „Ze heeft spijt. Dat zag je toch?”.

„Daar gaat het niet om”, zegt Bas: „Lente moet voelen dat wat ze gedaan heeft verkeerd is. En wij moeten bedenken hoe we herhaling voorkomen”

„Wat stel jij dan voor?”

„Een privéschool. Daar is meer toezicht”, oppert Bas.

„Onzin. Als ze weer hier wonen kan ik zelf toezicht houden.”

„Ik denk dat een privéschool beter werkt. Dat biedt structuur zodat wij ruimte hebben om weer aan het aanhalen van de familiebanden kunnen werken.”

Daar heeft hij een goed punt, maar dan nog: „Een privéschool kunnen we toch niet betalen?” werp ik tegen.

„Jawel hoor”, gaat Bas verder. „Ik heb erover nagedacht. We storten allebei een som in een fonds en betalen daaruit de school. Ik heb geld en jij hebt nog dat geld van je ontslag.”

„Ja, maar dat geld is voor het huis. Om jou mee uit te kopen.” Waar wil Bas nou heen?

„Misschien moeten we die uitkoop dan even laten zitten...”