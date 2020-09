Daghoroscoop 21 september

VANDAAG JARIG

Het wordt een behoudend jaar en vrij gerieflijk bovendien. U bent en blijft gezond en dus gevrijwaard van ongemakken. Dat klinkt saai, maar zo zult u het niet ervaren. Integendeel, voor een nuchter mens als u is het ideaal. Misschien moet u financieel bijspringen voor een oudere of kinderen.

RAM

Na het weekend wordt uw humeur beter. Bundel uw krachten met collega’s en bedenk een manier om taken sneller te verrichten. Nodig na het werk iemand uit voor een drankje bij u thuis, maar stel het thuisfront wel op de hoogte.

STIER

Enthousiasme kan vandaag het belangrijkste ingrediënt zijn. U bent ambitieuzer dan u in lange tijd bent geweest. Stel u onverzettelijk op in zaken die voor u van belang zijn. Een compliment zal u raken. Liefde zorgt voor plezier.

TWEELINGEN

Een relatieprobleem dat al enige tijd speelt kan nu zonder veel gedoe worden opgelost. Een vervelende collega wordt weggepromoveerd of lastige buren verhuizen. Een gunstige dag voor onroerend goedzaken. Maak uw huis gezellig.

KREEFT

Geld komt beschikbaar of u krijgt het groene licht voor een plan. Een grote klant kan een positief besluit nemen of u krijgt loonsverhoging. Een geschikt moment om in te gaan op een recent voorstel. Straal enthousiasme uit.

LEEUW

U kunt nu bewijzen dat u met uw creatieve talent geld kunt verdienen. Plotseling vallen kennis en ideeën samen in een bruikbaar plan. Een geschikte dag voor een presentatie; u weet wat winstgevend is en wat uw carrière kan versnellen.

MAAGD

Een prima dag om alleen te zijn, vooral als u niet helemaal zeker bent van uzelf. Denk na over het verleden, leer van uw fouten en tracht deze niet te herhalen. Als u volwassen bent kunt u nu een eind maken aan iets wat nooit een succes was.

WEEGSCHAAL

U kunt in het gezelschap terechtkomen van ongewone lieden en u aangetrokken voelen tot iemand die uw type niet is. Het kan het begin zijn van een bewogen relatie. Samen kunt u een goede zaak dienen. Luister naar uw intuïtie.

SCHORPIOEN

Als u gaat shoppen zult u met iets thuiskomen wat u meteen wilt ruilen. Het kan een verwarrende dag worden; tracht zo flexibel mogelijk te zijn. U kunt nieuwe vrienden maken door een workshop of seminar bij te wonen.

BOOGSCHUTTER

Aan het begin van deze werkweek zult u veel tot stand kunnen brengen. Werk samen met collega’s als u genoeg energie hebt. Zet privéplannen even opzij. Contact met het buitenland waarop u wacht, komt tot stand.

STEENBOK

Breid uw kennis uit; volg een talenstudie, een computer- of boekhoudcursus, ga op yoga of kookles. Omgaan met mensen die hetzelfde willen zal u inspireren. Er kan u een legaat wachten in de vorm van geld of familiebezit.

WATERMAN

De wereld toont een vriendelijker gezicht zodra misverstanden verdwijnen en discussies een breekpunt bereiken. U kunt origineel schrijven en praten en men zal begrijpen wat u bedoelt. Ga uw eigen weg en niet die anderen uitstippelen.

VISSEN

Een gunstige dag voor financiële zaken. Investeer in nieuwe apparaten of een auto. U kunt nu deals sluiten die uw werk en efficiëntie ten goede komen. Als u energiek bent kunt u veel doen, zeker als u samenwerkt met een vriend of collega.