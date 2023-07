’Natuurlijke vorm van anticonceptie is voor vrouwen die het niet erg vinden om onbedoeld zwanger te worden’

„De pil was in de jaren zestig het symbool van emancipatie, maar die glans lijkt verloren”, begint gynaecoloog-endocrinoloog Angelique Goverde. Het gebruik van de anticonceptie pil daalt al jaren. Waar in 2014 nog 55 procent van de 20- tot 30-jarigen de pil slikte, zakte dit aantal in 2021 naar 48 procent. Op TikTok en Instagram zijn allerlei filmpjes te vinden van gebruikers die waarschuwen voor de negatieve bijeffecten van de pil. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGVA) spreekt tegen NOS Stories zelfs over een zogenaamde ’hormonenfobie’.

Onbedoelde zwangerschap

Is dit wantrouwen terecht? „De hormonale anticonceptiepil is wereldwijd een van de best onderzochte medicijnen. Bij een deel van de vrouwen zorgt het voor bijeffecten, maar het merendeel is tevreden. Het is goed dat je kritisch bent en je verantwoordelijk voelt voor je eigen lichaam. Toch is het ook belangrijk om je te realiseren dat natuurlijke vormen van anticonceptie minder betrouwbaar zijn. Hoe reageer je als je wordt geconfronteerd met een onbedoelde zwangerschap? Is deze zwangerschap dan ook ongewenst? In Nederland hebben we goede abortuszorg, maar het blijft een ervaring die je iedereen wilt besparen. Dat zullen abortusartsen alleen maar beamen”, aldus Goverde.

Met ’natuurlijke anticonceptie’ wordt vaak verwezen naar anticonceptievormen waarbij niets aan het lichaam wordt toegevoegd. Zo houden vrouwen hun natuurlijke cyclus nauwlettend in de gaten door middel van temperatuurmeting en/of een cycluskalender. Een vrouw heeft aansluitend aan haar eisprong een kleine verhoging in temperatuur. Als je elke nacht voldoende slaapt en rond dezelfde tijd wakker wordt is die verhoging soms te meten. Een cycluskalender helpt vrouwen de menstruatie, cyclus, ovulatie en kans op zwangerschap bij te houden. Toch is deze methode volgens Goverde niet waterdicht: „Allereerst blijft het zaad langer in leven dan we dachten. Het kan tot wel zes dagen overleven in de baarmoederholte. Ook is je cyclus niet altijd hetzelfde; de dag van ovulatie kan zomaar verschuiven. Er staan risicocijfers vermeld op de websites die deze vorm van anticonceptie aanbieden, maar deze stellen de betrouwbaarheid mooier voor dan in werkelijkheid het geval is. Deze natuurlijke vorm van anticonceptie is eigenlijk alleen geschikt voor vrouwen die het niet erg vinden om onbedoeld zwanger te worden. Alle andere vrouwen zou ik deze vorm van anticonceptie zeker afraden.”

Anticonceptiemethoden

Maar welke alternatieven zijn er als je liever geen hormonen gebruikt? Anticonceptiemethoden zonder hormonen zijn barrièremethodes (zoals het condoom), het koperspiraaltje of sterilisatie. Toch is de Mirena-spiraal volgens Annemiek Nap, gynaecoloog-VPG, ook een goed alternatief. „De Mirenaspiraal bevat een hormoon, maar dit is ontzettend laag gedoseerd. Hier worden weinig bijwerkingen van ondervonden. Het belangrijkste dat de Mirena-spiraal doet is het baarmoederslijmvlies vijandig maken voor innesteling. Als je een betrouwbare en laaggedoseerde vorm van anticonceptie wil, zou ik zeker voor de Mirena- of het zusje; de Kyleena-spiraal gaan. De Kyleena spiraal bevat nog minder hormonen en is kleiner van formaat.”

Nap vertelt dat veel vrouwen van de pil of het hormonale spiraaltje afzien, omdat ze geen ’onnatuurlijke hormonen’ in hun lijf willen. Is dit terecht? Nap: „Dat is echt een misvatting.Hormonen zijn heel natuurlijk. Je kunt ze inzetten om je te beschermen tegen zwangerschap, maar ze kunnen ook helpen bij je gezondheid. Zo krijgen vrouwen die last hebben van endometriose (een aandoening waarbij weefsel buiten de baarmoeder zit), PCOS, ernstige acne, overbeharing of premenstruele klachten juist vaak de pil voorgeschreven, omdat het hun klachten kan verminderen.”

Betrouwbaar

Nap: „Wil je zwangerschap voorkomen? Dan zijn de pil en (hormonale) spiraal nog altijd de betrouwbaarste methoden. Ik begrijp welk gevoel hormonale anticonceptie bij sommige vrouwen oproept, maar ik ben van mening dat er echt te ongenuanceerd wordt gedacht over de pil. Veel vrouwen geven aan dat ze door pilgebruik last krijgen van stemmingswisselingen. Toch heeft lang niet iedereen hier last van.”

Ervaar je voor langere periode nadelige effecten van je anticonceptie? Dan geven beide gynaecologen wel aan dat het belangrijk is om naar je lichaam te blijven luisteren. Goverde: „De meeste vrouwen hebben vooral in de eerste drie maanden van gebruik last van bijwerkingen. Na deze maanden zullen de klachten afnemen. Bespreek samen met je arts de eventuele alternatieven als de klachten toch aanhouden.”

