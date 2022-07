Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Op vakantie met een zorggezin: ’Een hittegolf is niet fijn, dat lokt zijn epilepsie uit’

Door Vivienne Groenewoud Kopieer naar clipboard

Mick (7, uiterst links) kan moeilijk communiceren, maar geniet wel zichtbaar van de vakantie. „Hij wordt zo blij als hij de zee ziet en kan zwemmen.” Ⓒ Thijs Rooimans

Voor de vakantie kan beginnen, moet er sowieso altijd een hoop geregeld worden. Maar op vakantie gaan met een kind dat een beperking heeft, is nog een extra uitdaging. Sommige gezinnen blijven daardoor liever (of noodgedwongen) thuis, anderen stellen juist alles in het werk om – met aanpassingen – toch een normale vakantie te beleven. Michelle (38) en vriend Pim (40) hebben samen drie kinderen. Mick (7) Tijn (4), Bing (3) en ze is hoogzwanger van een dochtertje. Mick heeft een relatief onbekende afwijking in zijn genen waardoor hij in een rolstoel zit, niet kan praten en een verminderde handfunctie heeft.