Hoe voorkom ik ouderdomsvlekken?

Met de komst van de zonnestralen is er inderdaad ook meer kans op pigmentvorming. In principe is dat juist niet erg, want dat betekent dat je ook een ’sunkissed’ glow krijgt en een lekker kleurtje. Voor wie daar wat huiverig voor is, zijn er gelukkig voldoende mogelijkheden om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Helemaal niet in de zon zitten zou nog het beste zijn, maar dat lukt natuurlijk nooit.

Wanneer de huid ouder wordt, neemt het aantal melanine cellen af en de overgebleven cellen worden groter en verspreiden zich minder goed over de huid met als gevolg kleine donkere vlekken. Ook hormoonschommelingen kunnen tot overproductie van melanine leiden en zwanger vrouwen kunnen ook tijdelijk te maken krijgen met hyperpigmentatie, maar dat verdwijnt na de geboorte van het kind doorgaans vanzelf weer.

Voorkomen

„De absolute schaduwkant van de zon is dat je er pigmentvlekken/ouderdomsvlekken van kunt krijgen. Ze duiken als gevolg van hyperpigmentatie ineens na je veertigste jaar overal op: op je wangen, bovenlip, voorhoofd, kin en soms op je handen of lichaam. Vaak zijn het ronde, platte vlekjes op de huid die ontstaan doordat pigmentcellen in de huid extra melanine/pigment aanmaken. Maar in sommige gevallen kunnen er ook donkere strepen, schaduwen of rode, gele, zwarte of bruine verkleuringen opduiken.

Hoge spf factor

Daar is geen enkele zonaanbidder blij mee, maar een en ander heeft wel te maken met zo voorzichtig mogelijk van de zon genieten. Bovendien hebben mensen met een lichte huid hier vaak eerder mee te maken en zijn de vlekken bij hen ook het meest zichtbaar. Als eerste tip is het vooral verstandig om in de zomer (maar ook in de winter als de zon schijnt) dagelijks te beginnen met het aanbrengen van een hoge spf factor zonnebrandcrème op het gezicht als bescherming.

Begin hiermee en breng dan pas daarover je dagcrème aan. Nog beter: gebruik een dagcrème die al een spf bescherming in zich heeft, dan heb je echt een twee-in-één product en ben je in de ochtend lekker snel klaar. Tip: vergeet ook je handen niet, daar duiken de ouderdomsvlekken ook op en je handen zijn natuurlijk de hele dag in de zon als je buiten bent. Een tweede tip is om niet op de allerheetste momenten van de dag van de zon te genieten maar te kiezen voor de ’zondaluren’.

Verminderen

Wie eenmaal last van ouderdomsvlekken heeft, komt daar niet zomaar vanaf. Er zijn wel speciale crèmes die de ouderdomsvlekken iets verminderen zoals bijvoorbeeld de Nivea Cellular Luminous630 producten die het iets vervagen en minder erg maken. Ook kun je eventueel whitener crèmes gebruiken waar Aziatische vrouwen bij zweren om hun huid zo blank mogelijk te houden. Deze ’ontkleuren’ als het ware de huid, maar dan is een all-over bleek gezicht wel het effect en dit is dus eigenlijk alleen geschikt voor mensen met een hele lichte huid.

Een aanrader om in de wintermaanden te doen als voorbereiding op de zomer is het nemen van een chemische peeling. De schoonheidsspecialiste kan daarbij de juiste adviezen geven en kan ook met de sterkte van het gebruikte zuur kijken hoe ver de pigmentvlekken weggekregen kunnen worden. Hoe dieper de peeling in de huid gaat, hoe beter het resultaat is, maar dat moet wel kunnen met jouw huidtype. Dit genre kun je alleen in de wintermaanden gebruiken, omdat je vlak daarna absoluut niet aan de zon blootgesteld mag worden om verdere huidschade te voorkomen.

Een andere optie om pigmentvlekken te verwijderen is door lasertherapie. Met lasertralen worden de huidcellen vernietigd waardoor de pigmentvlek vervaagt of soms zelfs helemaal verdwijnt. Dit prikt een beetje als speldenprikjes op de huid, maar is verder veilig als je dit bij een huidtherapeut of schoonheidsspecialist laat doen. Met een behandeling ben je er echter nog niet vanaf, dit kan soms pas verdwijnen na meerdere behandelingen.

Make-up

Zijn ze er eenmaal ouderdomsvlekken/pigmentvlekken (en dat is haast onvermijdelijk als je iets ouder wordt) dan kun je die uiteraard best aardig verdoezelen met make-up. Dit heet ook wel camouflagetherapie en bij hele lastige ouderdomsvlekken kun je eventueel bij een huidtherapeut terecht om samen de juiste kleur van een speciale camouflagecrème te kiezen.

In alle andere gevallen doe je het zelf thuis, bijvoorbeeld door de extra donkere plekjes eerst aan te stippen met een wat dikkere concealer. Kies daarna de juiste kleur foundation (test de kleur op de hand) en meng die met wat dagcrème. Zo is de foundation nog makkelijker aan te brengen en smeert het goed uit. Na het opbrengen hiervan kun je het gezicht nog afpoederen met wat compacte poeder of losse poeder met een kwast.

Minerale poeder is in dat geval nog het meest handig, want dat is een natuurlijke zonbeschermer en laat weinig zon door. Op deze manier ben je ook gelijk tegen de zon beschermd en hoef je niet nog eens aan de slag met zonnebrand. Echter als je gaat zonnen/bakken is het natuurlijk wel belangrijk dat je jezelf regelmatig met een factor 50 insmeert en dan heeft de minerale make-up uiteraard geen zin.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terechtkunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.