Deze nieuwe series kun je in augustus 2021 streamen!

Nieuwe series in augustus

Drag Race Holland (seizoen 2), vanaf 6 augustus

Kunst! Een ander woord hebben we niet voor de queens die meedoen aan dit seizoen van Drag Race Holland. Het kan zomaar zijn dat je tijdens het kijken een bekend gezicht ziet langskomen: drag queen Vivaldi deed vorig jaar mee aan een reportage in VROUW Glossy, samen met moeder Karin. Dat artikel lees je via deze link (premium).

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021

Dokter Roman, vanaf 19 augustus

Geen zin om de zomerstop van Goede Tijden, Slechte Tijden af te wachten? Hoeft ook niet! Deze nieuwe serie is een spin off van GTST en draait om Doktor Roman. De niet geheel onaantrekkelijke nieuwe huisarts van Meerdijk wordt ervan verdacht zijn ex te hebben gestalkt. Een rechercheteam legt hem het vuur na aan de schenen om achter de waarheid te komen, maar als je - vooral tijdens de flashback - goed oplet, weet jij het misschien nog eerder dan de politie. Is Roman echt zo’n slechterik of wordt hij in de val gelokt?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Nine perfect strangers, vanaf 20 augustus

Fan van Big Little Lies? Dan is deze nieuwe serie waarschijnlijk ook een schot in de roos. Nine Perfect Strangers is namelijk een product van dezelfde schrijfster en geproduceerd door Nicole Kidman, die tevens de hoofdrol vertolkt. Tien dagen die je leven veranderen, dat belooft Masha (Kidman) de negen gasten die deelnemen aan haar wellness retraite. Dat het hard werken zou worden, wisten ze voor hun komst. Maar dit hadden ze niet voor ogen… We willen niet teveel verklappen, maar dit zou zomaar eens je nieuwe favoriete serie kunnen worden!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Amazon Prime

Genre: drama

IMDb score: 5,7

Jaar van lancering: 2021

Alles uit de kast (seizoen 4), vanaf 26 augustus

Stylist en presentator Fred van Leer geeft vrouwen die onzeker zijn over hun voorkomen een make-over waardoor ze stralen als nooit tevoren en eindelijk inzien dat ze het waard zijn. Bereid je voor op een flinke dosis positiviteit en veel kledingtips die je vervolgens zelf kunt toepassen. Want laten we eerlijk zijn… een beetje extra zelfvertrouwen kunnen we allemaal af en toe goed gebruiken.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: discovery+

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021

Good Girls (seizoen 4), vanaf 31 augustus

Nog geen fan van Good Girls? Dan is het hoog tijd om deze serie een kans te geven. De nieuwe serie, waarvan we inmiddels al toe zijn aan het vierde seizoen, draait om Beth, Annie en Ruby. De problemen die ze hebben, zoals een uitgedoofd huwelijk en een ziek kind, denken ze op te kunnen lossen met wat extra geld. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan de hartsvriendinnen in zee met de louche Rio. Maar of dat nu zo’n goed idee was...

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, misdaad, drama

IMDb score: 7,8

Jaar van lancering: 2021

Series die eerder dit jaar verschenen

Nurses (seizoen 1), vanaf 3 juli

Verpleegkundigen Ashley, Grace, Keon, Nazneen en Wolf staan in deze nieuwe serie aan het begin van hun carrière. Op de Eerste Hulp van het St. Mary's-ziekenhuis in Toronto, Canada, gaat alle aandacht naar de patiënten, maar ondertussen hebben de dames ook zo hun eigen problemen.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: drama

IMDb score: 5,7

Jaar van lancering: 2020

Virgin River (seizoen 3), vanaf 9 juli

Wie sinds de cliffhanger waarmee het tweede seizoen eindigde niet weet waar ie het zoeken moet, is er goed nieuws! Vanaf 9 juli staat er een nieuw seizoen online van de serie waarin we het wel en wee van Melinda en haar buurtgenoten volgen. Melinda verhuisde naar het kleine Virgin River om haar verleden te laten rusten, maar al snel blijkt het plaatsje een stuk minder gemoedelijk dan gedacht.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: romantiek, drama

IMDb score: 7,5

Jaar van lancering: 2021

Jaimie: In The Vaes Lane (seizoen 2), vanaf 15 juli

Het eerste seizoen van deze nieuwe serie liet al zien dat het leven van Jaimie behoorlijk hectisch is, maar de ontwikkelingen van de laatste tijd hebben daar nog een schepje bovenop gedaan. Hoe het met haar gaat? Dat zie je in het nieuwe seizoen.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: discovery+

Genre: reality

IMDb score: -

Jaar van lancering: 2021

Nieuwe serie Swanenburg (seizoen 1), vanaf 26 juli

De nieuwe serie Swanenburg draait om de rijke familie Praal - bij wie alles altijd voor de wind lijkt te gaan. Maar als het fout gaat, gaat het ook goed fout. Vader Jack wordt geconfronteerd met zijn grootste angst en tot overmaat van ramp wordt zoon Dirk in verband gebracht met de dood van een vrouw. Hoe redden ze zich hieruit?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: NPO Start

Genre: drama

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2020

Follow de SOA (seizoen 1)

In deze nieuwe serie maakt de achttienjarige wiskundenerd Esmée de wereld om zich heen behapbaar door er wiskundige formules op los te laten. Zo ook wanneer ze er vlak na haar ontmaagding achter komt dat ze een soa heeft opgelopen. Op zoek naar ‘patient zero’ raakt ze verstrikt in de spannende en uiteenlopende sekslevens van haar klasgenoten onder wie de soa zich als een lopend vuurtje verspreidt.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie

IMDb score: 7,5

Jaar van lancering: 2021

Lupin (seizoen 2)

Het eerste seizoen brak alle Netflix-records. Het was dus niet de vraag óf er een tweede seizoen kwam, maar wanneer. Vanaf 11 juni duiken we weer in het leven van de charmante dief Assane Diop, die vastbesloten is wraak te nemen op de familie Pellegrini. Die zou namelijk weleens verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van zijn vader.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, misdaad, drama

IMDb score: 7,5

Jaar van lancering: 2021

Workin’ Moms (seizoen 5)

Onze favoriete moeders zijn eindelijk terug voor een nieuw seizoen! In Workin’ Moms volgen we vier vrouwen die hun best doen om de balans tussen carrière, een sociaal leven en moederschap te vinden. De serie kijkt lekker weg en zit vol hilarische, emotionele en herkenbare situaties. Genieten!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie

IMDb score: 7,6

Jaar van lancering: 2021

De Bachelor

Volgden we vorig jaar de liefdesperikelen van Gaby Blaaser, in deze nieuwe serie is het de beurt aan dj Tony Junior. Samen met twintig vrijgezelle vrouwen vertrekt hij naar Kroatië in de hoop daar zijn perfecte match te vinden.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality tv

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021

Queen of Meth

Als je alle drie de afleveringen van deze miniserie achter elkaar kijkt, kan-ie prima door als nieuwe film. Over girlpower gesproken! Ver voor Breaking Bad werd er al op grote schaal methamfetamine geproduceerd op Amerikaanse bodem. Niet door louche mannen, maar door een doodnormale moeder en huisvrouw. Vanuit haar trailer in Iowa harkt ze miljoenen binnen, tot ze op een dag tegen de lamp loopt. Wat bracht haar op dat criminele pad en waarom deed ze wat ze deed? Dat vertelt ze in deze nieuwe serie.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: discovery+

Genre: documentaire

IMDb score: 4,8

Jaar van lancering: 2021

Love Island (seizoen 4)

Oké, oké… het is dan misschien geen nieuwe film, maar we vinden dat deze nieuwe serie toch een plekje verdient in onze lijst. Binnenkort gaat er namelijk een gloednieuw seizoen van Love Island van start. En even eerlijk… zelf maken we op dit moment niet bijzonder veel mee. Des te leuker om onze dagelijkse dosis drama, liefde en lachbuien ergens anders te halen.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality tv

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021

