Deze nieuwe series kun je in augustus 2022 streamen!

Love Island UK, vanaf 8 augustus

We hoeven vast niet meer uit te leggen wat Love Island is. Kleine reminder: gooi een hele hoop mooie mensen in een luxe villa en laat ze spelletjes spelen en koppels vormen om in die villa te mogen blijven. Vanaf 8 augustus staat er een nieuwe serie afleveringen van de UK-versie klaar op Videoland.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb-score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Hotel Portofino, vanaf 18 augustus

Een Britse familie begint middenin de roaring twenties een hotel aan de Italiaanse rivièra. De zoon van eigenaresse Bella lijkt zelfs zijn perfecte match te hebben gevonden in één van de hotelgasten. Maar al snel krijgt Bella te maken met grotere problemen en komt ze in een lastig parket.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: NPO Plus

Genre: drama

IMDb-score: 6.7/10

Jaar van lancering: 2022

House of the Dragon, 22 augustus

Fan van Game of Thrones en speelt het onbevredigende einde daarvan nog steeds door je hoofd? Dan is House of Dragon een must see. In plaats van vooruit, gaan we in deze nieuwe serie terug in de tijd, naar het ontstaan van het huis van Targaryen.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: HBO Max

Genre: actie, avontuur, drama, romantiek, fantasy

IMDb-score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Married at First Sight: Match or Mistake, vanaf 22 augustus

De verandering waarop we zaten te wachten! De nieuwe serie afleveringen van de Nederlandse versie van Married at First Sight gaat lijken op de Amerikaanse en Australische variant. Wat dat betekent? Groepsdiners waarbij alle deelnemers tegelijkertijd aanschuiven en stay or-ceremonies waarbij de deelnemers steeds weer moeten kiezen of ze blijven, of het programma vroegtijdig verlaten. Spannend!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb-score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Break Free, vanaf 25 augustus

Eind deze maand start een nieuwe serie afleveringen van het aangrijpende programma Break Free op televisie, maar ook online. In iedere aflevering staat een verhaal centraal van een jonge reiziger die overleed in het buitenland. In de eerste aflevering reizen geliefden van Charmayne Holslag (26) af naar Vietnam, waar ze in 2019 om het leven kwam.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: NPO Plus

Genre: documentaire

IMDb-score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Expeditie Robinson, vanaf 30 augustus

Roddels, bedrog, vriendschappen die ontstaan (of ten einde komen)... er staat een nieuw seizoen Expeditie Robinson op de planning!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: spelshow

IMDb-score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Andere nieuwe series in augustus

Manifest (S3), vanaf 1 augustus op Netflix

Locke & Key (S3), vanaf 10 augustus op Netflix

The Walking Dead (S11), vanaf 22 augustus op Netflix

Nieuwe series die eerder dit jaar online kwamen

How to build a sex room, 8 juli

Als je denkt aan een sekskamer denk je misschien eerder aan iets vies en vunzigs dan aan een ruimte met klasse en stijl. Dat het ook de tweede optie kan zijn laat ontwerpster Melanie Rose in deze nieuwe serie zien, wanneer ze desgevraagd sekskamers voor liefdeskoppels ontwerpt.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: reality

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Love Island, vanaf 11 juli

In de zomer wil je het liefst naar een eiland vol met liefde. Een nieuw seizoen van de serie Love Island komt in deze wens tegemoet. Wederom verblijven twaalf jonge Vlaamse en Nederlandse singles in een luxe villa op een zonnig eiland met als doel de liefde van hun leven te vinden en naar huis te gaan met een geldprijs van 25.000 euro.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

De ware Jacob, vanaf 15 juli

Fans van B&B Vol Liefde kunnen hun geluk deze zomer dubbel op. Het dagelijkse programma dat ons de coronatijd door wist te slepen lanceert een spin-off: De Ware Jacob met - jawel - B&B-held Jacob. De lancering van deze nieuwe serie is slechts vier dagen na de eerste aflevering van een nieuw seizoen B&B Vol Liefde. Volgens Jacob zelf kun je in de serie zien wie hij echt is. En hij belooft in de teaser dat de liefde hem inmiddels stukken beter afgaat.

Genre: reality

Jaar van lancering: 2022

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Echte Gooische Moeder: La Dolce Vita, 24 juli

Dat de echte Gooische meisjes volwassen én moeder geworden zijn was al bezegeld met een serie. Die serie krijgt nu een nieuw seizoen, waarin het Gooische vrouwelijk schoon Bo Wilkes, Florine Hofstee, Pauline Wingelaar en Leslie Keijzer hun koffers pakt naar Italië. Zonder kinderen en zonder man. Alleen met vriendinnen doen ze steden als Milaas en Rome aan en bezoeken ze Toscane en de Amalfikust. En vanaf de bank mogen we met ze meereizen.

Genre: reality

Jaar van lancering: 2022

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Pretty Little Liars: Original Sin seizoen 1, vanaf 28 juli

Het langverwachte vervolg op de populair serie Pretty Little Liars is verpakt in de nieuwe serie Pretty Little Liars: Original Sin. Nieuwe tragische gebeurtenissen met een nieuwe groep ‘Little Liars’ die worden gekweld door een onbekende aanvaller.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: HBOMax

Genre: drama

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Uncoupled, 29 juli

Michael heeft zijn leven keurig op orde, totdat zijn man hem na een relatie van 17 jaar verlaat. Ineens is hij weer alleen; een single homoseksuele man van midden veertig in New York City. Naast dat hij zijn verdriet van de break-up moet verwerken, moet hij ook weer een weg zien te vinden in zijn ’nieuwe’ leven.

Genre: drama

Jaar van lancering: 2022

IMDb score: -

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Louisa & Rowan: op z’n gooisch, vanaf 12 juni

Louisa & Rowan verruilen hun roze poetsmobiel voor een dikke Gooische bolide. De twee verhuizen voor deze nieuwe serie namelijk tijdelijk naar één van de duurste plekken in ons land: ‘t Gooi! Dat zorgt voor hilarische taferelen, want hoe ‘heurt’ het eigenlijk? Wij hebben de eerste aflevering al gezien en kunnen verklappen: dit wil je zien.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: vanaf 2 juni bij TLC en vanaf 26 mei op discovery+

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Borgen, vanaf 2 juni

De fans hebben even moeten wachten op een nieuwe serie afleveringen, maar Nederlands favoriete Deense drama is terug. In dit nieuwe seizoen is Birgitte Nyborg minister van Buitenlandse zaken geworden en raakt ze verwikkeld in een internationale machtsstrijd om olie.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: 8.5/10

Jaar van lancering: 2022

Baby Fever, vanaf 8 juni

In een dronken bui insemineert vruchtbaarheidsarts Nana zichzelf met het sperma van haar ex-vriendje. Dat haar onbezonnen actie ook daadwerkelijk een zwangerschap tot gevolg zou hebben… daar had ze even niet zo goed over nagedacht. Wat nu?! Dat is de vraag die Nana in deze nieuwe serie bezighoudt.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Intimacy, vanaf 10 juni

De carrière van een veelbelovende politica komt in deze nieuwe serie in gevaar als haar sextape uitlekt. Zij - en vier andere vrouwen - proberen een balans te vinden tussen hun privéleven en hun publieke rol.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Married at First Sight Australia (s9), vanaf 28 juni

Een nieuwe serie afleveringen om heerlijk mee op de bank te ploffen. Wie krijgen er ruzie? Wie gaat er vreemd? En wie blijven er bij elkaar? Smullen!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb score: n.v.t..

Jaar van lancering: 2022

Andere nieuwe series in juni

Op Hete Kolen: Het Leven volgens Emile Ratelband, vanaf 3 juni op Videoland

Peaky Blinders (s6), vanaf 10 juni op Netflix

Ex on the Beach: Double Dutch (s8), vanaf 15 juni op Videoland

The Sommerdahl Murders (s3), vanaf 16 juni op NPO Plus

De Geniale Vriendin (s3), vanaf 16 juni op NPO Plus

Umbrella Academy (s3), vanaf 22 juni op Netflix

Married at First Sight Australia (s9), vanaf 28 juni op Videoland

De Verraders (seizoen 2), vanaf 2 april

Een nieuwe serie afleveringen staat klaar: seizoen 2 van De Verraders is er! Achttien BN’ers strijden in een Limburgs kasteel om 50 kilo zilver. Drie van hen zijn in het geniep Verraders en weigeren de pot te delen. De rest van de kandidaten zijn de Getrouwen en zij doen er alles aan om de Verraders in hun midden te identificeren voor het te laat is. Want de Verraders zetten overdag iedereen tegen elkaar op en ’vermoorden’ iedere nacht een medekandidaat.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: spel, reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Dirty Lines, vanaf 8 april

De eerste erotische Netflix-serie van Nederlandse bodem. In de nieuwe serie Dirty Lines gaan we terug naar de jaren tachtig en volgen we studente Marly, die een bijbaantje heeft weten te bemachtigen bij twee broers met een eigen onderneming in sekslijnen.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, geschiedenis

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

The Kardashians, vanaf 14 april

Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall en übermoeder en -manager Kris zijn terug van weggeweest in een nieuwe serie vol drama, humor en een hele hoop glitter & glamour.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Disney+

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

In het eerste seizoen maakten we kennis met Cassie, een stewardess met een drankprobleem die op een dag wakker wordt naast het dode lichaam van een van haar veroveringen. In de nieuwe serie afleveringen zien we (hopelijk) hoe ze zich weer uit de nesten werkt.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: HBO Max

Genre: komedie, drama, mysterie, thriller

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Temptation Island: Love or Leave (seizoen 3), vanaf 28 april

Is hun huidige partner the one of bestaat er een veel betere, leukere of knappere match? Vanaf 28 april verschijnt er op Videoland een nieuwe serie afleveringen van de ultieme relatietest.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

