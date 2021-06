Deze nieuwe series kun je in juni 2021 streamen!

Nieuwe series

Follow de SOA (seizoen 1), vanaf 4 juni 2021

In deze nieuwe serie maakt de achttienjarige wiskundenerd Esmée de wereld om haar heen behapbaar door er wiskundige formules op los te laten. Zo ook wanneer ze er vlak na haar ontmaagding achter komt dat ze een soa heeft opgelopen. Op zoek naar ‘patient zero’ raakt ze verstrikt in de spannende en uiteenlopende sekslevens van haar klasgenoten onder wie de soa zich als een lopend vuurtje verspreidt.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie

IMDb score: 7,5

Jaar van lancering: 2021

Lupin (seizoen 2), vanaf 11 juni 2021

Het eerste seizoen brak alle Netflix-records. Het was dus niet de vraag óf er een tweede seizoen kwam, maar wanneer. Vanaf 11 juni duiken we weer in het leven van de charmante dief Assane Diop, die vastbesloten is wraak te nemen op de familie Pellegrini. Die zou namelijk weleens verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van zijn vader.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, misdaad, drama

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Workin’ Moms (seizoen 5), vanaf 15 juni 2021

Onze favoriete moeders zijn eindelijk terug voor een nieuw seizoen! In Workin’ Moms volgen we vier vrouwen die hun best doen om de balans tussen carrière, een sociaal leven en moederschap te vinden. De serie kijkt lekker weg en zit vol hilarische, emotionele en herkenbare situaties. Genieten!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie

IMDb score: 7,6

Jaar van lancering: 2021

De Bachelor, vanaf 24 juni 2021

Volgden we vorig jaar de liefdesperikelen van Gaby Blaaser, in deze nieuwe serie is het de beurt aan dj Tony Junior. Samen met twintig vrijgezelle vrouwen vertrekt hij naar Kroatië in de hoop daar zijn perfecte match te vinden.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality tv

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021

Nieuwe series die eerder dit jaar verschenen:

Queen of Meth

Als je alle drie de afleveringen van deze miniserie achter elkaar kijkt, kan-ie prima door als nieuwe film. Over girlpower gesproken! Ver voor Breaking Bad werd er al op grote schaal methamfetamine geproduceerd op Amerikaanse bodem. Niet door louche mannen, maar door een doodnormale moeder en huisvrouw. Vanuit haar trailer in Iowa harkt ze miljoenen binnen, tot ze op een dag tegen de lamp loopt. Wat bracht haar op dat criminele pad en waarom deed ze wat ze deed? Dat vertelt ze in deze nieuwe serie.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: discovery+

Genre: documentaire

IMDb score: 4,8

Jaar van lancering: 2021

Love Island (seizoen 4)

Oké, oké… het is dan misschien geen nieuwe film, maar we vinden dat deze nieuwe serie toch een plekje verdient in onze lijst. Binnenkort gaat er namelijk een gloednieuw seizoen van Love Island van start. En even eerlijk… zelf maken we op dit moment niet bijzonder veel mee. Des te leuker om onze dagelijkse dosis drama, liefde en lachbuien ergens anders te halen.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality tv

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021