Deze nieuwe series kun je in maart 2022 streamen!

Nieuwe series in maart

Louisa & Rowan: Eerste Hulp bij Poetsen (seizoen 3), vanaf 2 maart

Het poetsprogramma van het bekendste transgender koppel van Nederland is terug. Het stel pakt vieze huizen aan, die door de bewoners vanwege allerlei verschillende redenen niet meer onderhouden konden worden. In hun knalroze bolide reizen ze heel Nederland door en schieten ze te hulp waar nodig. Gewapend met een scala aan schoonmaakproducten zorgen ze in drie dagen tijd voor een schone home make-over.

Deze nieuwe serie is te kijken op: Discovery +

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Pieces of Her, vanaf 4 maart

Wanneer haar moeder om het leven komt door een gewelddadige aanslag, duikt een jonge vrouw in diens verleden. Hoe goed kende ze haar eigen moeder eigenlijk? Al snel komen donkere geheimen aan het licht, waardoor ook haar eigen leven in gevaar komt. De thrillerserie Pieces of Her is gebaseerd op het gelijknamige boek van Karin Slaughter, dat een paar jaar geleden hoog in de bestsellerlijsten stond. Het heeft dus alles in zich om een enorme hit te worden.

Deze nieuwe serie is te kijken op: Netflix

Genre: crime, drama

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Million Dollar Island, vanaf 7 maart

In dit nieuwe programma strijden honderd Nederlanders op een onbewoond eiland voor 1 miljoen euro. Elke speler begint met een bandje van 10.000 euro. De spelers moeten in totaal twee maanden overleven op het onbewoonde eiland. Wie naar huis wil moet zijn bandje aan een van de achterblijvers geven. Uiteindelijk blijven er maar een paar spelers over en zij krijgen de kans om hun bandjes in te wisselen voor geld.

Deze nieuwe serie is te kijken op: Prime Video & SBS 6

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Tussen de Lakens met Geraldine, vanaf 23 maart

Geraline Kemper gaat in haar nieuwe serie op een persoonlijke zoektocht. Ze merkt dat er in de slaapkamer nog veel ongelijkheid is tussen de man en vrouw. Zo probeert ze bijvoorbeeld te onderzoeken waar de orgasmekloof vandaan komt en kijkt ze naar de invloed die porno heeft op seksuele relaties.

Deze nieuwe serie is te kijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Bridgerton (seizoen 2), vanaf 25 maart

Het eerste seizoen van Bridgerton was een ongekende hit en nu is het tijd voor het tweede seizoen. Als jij al bekend bent met de boekenreeks van Julia Quinn, dan weet je dat Daphnes liefdesleven niet meer centraal zal staan. Dit seizoen is te zien hoe grote broer Anthony de liefde vindt.

Deze nieuwe serie is te kijken op: Netflix

Genre: drama, romantiek

IMDb score: 7.3

Jaar van lancering: 2022

Nieuwe series die eerder dit jaar verschenen

Raising Dion (seizoen 2), vanaf 1 februari

Stel: je komt erachter dat je zoon superkrachten heeft… hoe houd je hem dan veilig? Terwijl haar zoon zijn krachten onder controle probeert te houden, is dat de vraag die de moeder van Dion zich in deze nieuwe serie (nieuw seizoen) dagelijks stelt.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, SciFi

IMDb score: 7,2

Jaar van lancering: 2022

Sweet Magnolias (seizoen 2), vanaf 4 februari

Maddies man gaat vreemd, Helen is een veel te drukke advocate en Dana Sue een overwerkte kokkin met een eigen restaurant. Omdat ze het erover eens zijn dat het leven meer te bieden heeft dan ze er nu uit halen, beginnen ze samen een spa voor vrouwen. In deze nieuwe serie (nieuw seizoen) volgen we hun avonturen.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, romantiek

IMDb score: 7.4

Jaar van lancering: 2022

Sex Tape, vanaf 11 februari

In een nieuw seizoen van Sex Tape duikt Bobbi Eden de slaapkamer in met verschillende bekenden en onbekenden. We zien de liefde tussen de stellen, de ruzies, jaloezie en natuurlijk de seks. Niks is te gek en letterlijk alles wordt besproken.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: discovery+

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Love is blind (nieuw seizoen), vanaf 11 februari

Wij waren verslaafd aan het eerste seizoen van deze realityserie waarin de koppels elkaar uitsluitend via gesprekken leren kennen voor ze elkaar daadwerkelijk zien. Is liefde echt blind?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

The Bachelor (nieuw seizoen), vanaf 16 februari

Stuk tv’s Thomas van der Vlugt treedt in de voetsporen van Tony Junior, die vorig seizoen de Bachelor was. Vindt hij de ware liefde?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Showtrial, vanaf 17 februari

Als de over het paard getilde dochter van een rijke ondernemer verdacht wordt van de moord op een klasgenoot, wordt de zaak groot opgepakt in de media. Heel sympathiek komt ze niet over, maar is ze ook echt in staat om iemand om te brengen? In deze nieuwe serie gaat advocate Cleo op jacht naar de waarheid.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: NPO Plus

Genre: misdaad, drama, mysterie, thriller

IMDb score: 7.5

Jaar van lancering: 2021

We are Lady Parts, vanaf 1 januari

Een Britse moslima punkband is in deze nieuwe serie op zoek naar een lead gitarist die past bij hun specifieke ruige, feministische smaak. Amina is een keurig meisje dat vooral heel druk is met haar zoektocht naar een geschikte man. Is het een match?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: NPO Plus

Genre: komedie, muziek

IMDb score: 8.0

Jaar van lancering: 2021

Diepe Gronden, vanaf 3 januari

Linda de Mol kruipt voor deze nieuwe serie in de huid van Anna, een gedragsdeskundige bij de politie. Als een 17-jarig meisje wordt aangetroffen, is het aan haar om te kijken wie daar verantwoordelijk voor is. Al snel ontdekt Anna een link met een eerdere verdwijning. Maar dan wordt er nóg een meisje vermist…

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: actie, misdaad, drama

IMDb score: 5.2

Jaar van lancering: 2022

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, vanaf 28 januari

De pijn van een gebroken hart kennen we allemaal. Waar de meesten er weer overheen komen, heeft Anna het daar moeilijk mee. Elke dag is hetzelfde, leuke dingen doet ze niet meer. Dat verandert als er een knappe man naast haar komt wonen. Hem in de gaten houden, haalt Anna uit haar dagelijkse sleur. Maar dan gebeurt er iets wat ze liever niet had willen zien…

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, misdaad, drama, mysterie, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

OZARK - seizoen 4a - vanaf 21 januari

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: misdaad, drama, thriller

IMDb score: 8.4

Jaar van lancering: 2022

Mocro Maffia - seizoen 4, vanaf 28 januari

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: misdaad

IMDb score: 8.2

Jaar van lancering: 2022

Nieuwe series uit 2021

Harlem, vanaf 3 december

De film Girls Trip gezien? De schrijver en regisseur daarvan kwamen weer bij elkaar en produceerden samen deze nieuwe serie. We volgen vier New Yorkse vriendinnen, onder wie Camille, die weliswaar antropologie professor is, maar zelf de nodige liefdesproblemen kent. En Tye, die een queer dating-app bedacht maar potentiële partners zelf liever op afstand houdt. De trailer belooft veel goeds!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Prime Video

Genre: komedie

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

De Verraders: de Videoland editie, vanaf 5 december

Het hek van landhuis Havixhorst gaat krakend open voor deze nieuwe serie: het allereerste Videoland-seizoen van De Verraders. Wordt het een stille nacht of slaan de verraders genadeloos toe?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: spelshow

IMDb score: 7.2

Jaar van lancering: 2021

Special Forces VIPS, vanaf 19 december

Twee weken lang verruilen 10 BN’ers in deze serie hun lekkere leventje in Nederland om deel te nemen aan een intensieve Special Forces-training. Zo zag je ze nog nooit!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021

Angela Black, vanaf 30 december

Gevangen in een relatie waaruit ze niet kan ontsnappen, wordt Angela benaderd door privédetective Ed, die de duisterste geheimen van haar man uit de doeken doet. Leuk extraatje: Michiel Huisman heeft een van de hoofdrollen weten te bemachtigen in deze nieuwe serie!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: NPO Plus

Genre: drama

IMDb score: 6.1

Jaar van lancering: 2021

Stay Close, vanaf 31 december

Stay Close is gebaseerd op het boek van misdaadauteur Harlan Coben. Eerdere verfilmingen Safe (2018) en The Stranger (2020) waren een grote hit, dus het kan bijna niet anders dan dat deze nieuwe serie dat ook wordt. Helaas moeten we nog heel even wachten op de trailer, maar noteer 31 december vast in je agenda!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: misdaad, drama, mysterie, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Andere nieuwe series in december

La casa de papel (seizoen 5, deel 2), vanaf 3 december op Netflix

Famke en Denzel: een nieuw begin, vanaf 7 december op Videoland

Selling Tampa, vanaf 15 december op Netflix

The Witcher (seizoen 2), vanaf 17 december op Netflix

Emily in Paris (seizoen 2), vanaf 22 december

Bonnie & Clyde, vanaf 4 november

Tijdens een gewelddadige roadtrip door Nederland met haar destructieve vriend Greg leert de losgeslagen Esra, dat zij de demonen uit haar verleden niet langer kan blijven ontvluchten. Terwijl de pers het duo omdoopt tot de Bonnie & Clyde van de lage landen, lopen de spanningen tussen de twee juist op. Tot het punt waarop Esra leert de bevestiging van haar naasten niet nodig te hebben om te kunnen zijn wie zij is.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: misdaad

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

White Sands, vanaf 4 november

Deze nieuwe serie is een must voor liefhebbers van Scandinavische misdaadseries! Een jaar na de moord op een Duitse surfer, heeft de politie van Hvide Sande de dader nog steeds niet gevonden. Daar moeten detectives Helena en Thomas verandering in zien te brengen. Lukt het ze om de rust en stilte terug te brengen in het Deense kustplaatsje?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: NPO Plus

Genre: misdaad

IMDb score: 6,5

Jaar van lancering: 2021

Tiger King 2, vanaf 17 november

Het eerste seizoen was een regelrechte hit, maar liet bij veel kijkers een hoop vraagtekens achter. Hoe vergaat het Joe Exotic in de gevangenis? En wat is er toch gebeurd met de man van Carole Baskin? Nog voor het van start is gegaan, zorgt ook het tweede seizoen voor opschudding. Carol Baskin heeft Netflix aangeklaagd, omdat ze naar eigen zeggen geen toestemming heeft gegeven om in de nieuwe serie te verschijnen. Snel kijken dus, op 17 november!

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: documentaire

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Kim en Koen gaan het anders doen, vanaf 18 november

Kim Feenstra en Koen Kardashian gooien het roer om in deze nieuwe serie. Geen luxe en glamour meer, maar een boerenbestaan in Twente. Koeien melken, schapen hoeden en grasmaaierraces… Bevalt het boerenleven of willen ze zo snel mogelijk weer terug naar de randstad?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: discovery+

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021

Undercover 3, vanaf 21 november netflix

Ein-de-lijk. De nieuwe serie afleveringen van Undercover liet even op zich wachten, maar vanaf 21 november komen fans weer aan hun trekken. De Pablo Escobar van het zuiden, Ferry Bouman, komt er na zijn vrijlating achter dat hij tijdens zijn afwezigheid van de troon is gestoten. Maar daar gaat hij uiteraard niet zomaar mee akkoord.

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Netflix

Genre: misdaad, drama, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Prince Charming S2, vanaf 21 november

Videoland heeft het witte paard weer van stal gehaald voor een nieuwe serie Prince Charming. De vrijgezelle man waarom dit keer gestreden zal worden is Chris, een 28-jarige Limburgse Amsterdammer. Zal hij zijn ware liefde vinden?

Deze nieuwe serie is te bekijken op: Videoland

Genre: reality

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2021

Nieuwe films

Ben je naast nieuwe series ook benieuwd naar nieuwe films, bekijk dan ook eens de nieuwe films die vanaf januari online staan, de nieuwe films die vanaf maart te zien zijn, nieuwe films die vanaf mei te streamen zijn, de 7 romatische films die wij op de redactie selecteerden of de leukste kinderfilms.