Reality-tv... ’Vooral als het mis gaat, is het leuk’

Nu ik mij sinds kort vol overgave in de online datingwereld heb gestort, wordt er met enige regelmaat gevraagd naar mijn hobby’s. Na de match en wat flauwe openingszinnen over en weer, voel ik ’m iedere keer aankomen: „Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd?” Dat is voor mij eerlijk gezegd een lastige, want wat is het sociaal wenselijke antwoord op een dergelijke vraag? Sporten, zingen en koken doe ik graag. Uit eten gaan en een terrasje pakken in de zomer ook.

Joggingbroek

Maar om de een of andere reden heb ik nog nooit mijn misschien wel allergrootste hobby uit de doeken gedaan: reality-tv kijken. Want laten we eerlijk zijn… heel intelligent kom ik niet over met een antwoord als: „Als ik uit mijn werk kom en heb gegeten en gesport, trek ik negen van de tien keer een joggingbroek met bijpassende slobbertrui aan. En vervolgens kijk ik dan vanonder een dekentje de rest van de avond schaamteloos naar hoe volslagen vreemden een puinzooi van hun leven maken.” Het mag dan wel de waarheid zijn, maar als ik die deel, kan ik de datingmatches wel vergeten.

Gelukkig ben ik lang niet de enige die lekker gaat op een kijkje in andermans keuken. Misschien heb je het helemaal niet door, maar blader eens door een televisiegids en je zult zien dat het elke avond wemelt van de reality-formats: Boer Zoekt Vrouw, First Dates, Married at First Sight, Dream School en Hotter Than My Daughter om er maar een paar te noemen. Het is bijna zoeken naar ’normale’ programma’s. Dus hoe hard iedereen ook ontkent naar reality-tv te kijken: programma’s worden nu eenmaal niet het gesprek van de dag omdat niemand ernaar kijkt. Toch zullen mijn mede reality-liefhebbers ’m vaak hebben gehoord: „Kijk jij naar die troep?!”

Universitaire studie

Want ondanks de populariteit van het genre, kleeft er nog altijd een ’dommig’ imago aan. En dan heb ik het vooral over de zogenaamde trash-variant, waar bijvoorbeeld Temptation Island (de ultieme relatietest) en Ex on The Beach (met al je exen op een eiland bivakkeren) onder vallen. ’Als je naar dat soort programma’s kijkt, zit er vast een draadje los’ wordt vaak gedacht. Fout, fout en nog eens fout. Twee jaar terug nam Stichting Kijkonderzoek het publiek van Temptation Island onder de loep en wat bleek: bijna de helft van alle kijkers heeft een hbo-opleiding of universitaire studie afgerond. ’Even kunnen ontspannen’ wordt als een van de belangrijkste redenen genoemd om naar ‘de grootste relatietest’ te zappen.

Wetenschappers laten er allerhande theorieën op los. Zo zouden we, door ons te spiegelen aan de karakters, heel eventjes het gevoel hebben dat wij hetzelfde meemaken. De opluchting die volgt als we ons vrijwel direct daarna realiseren dat dit niet het geval is, geeft ons een fijn gevoel. Denk maar eens aan die Funniest Home Videos waarin iemand onderuitgaat, of waarin een verjaardag of bruiloft finaal in de soep loopt. Die hebben datzelfde effect op onze hersenen: eerst schrik je, daarna voel je opluchting.

Verleider

Ook zouden we ons, na het aapjes kijken, gerustgesteld voelen over ons eigen leven en positiever zijn over onszelf als persoon. Het kan dus tóch altijd erger. In vergelijking met onze reality-vrienden doen we het lang zo slecht nog niet. En nog een heel belangrijke: we genieten ervan als het recht zegeviert. Als mensen krijgen wat ze volgens onze eigen beredenering verdienen. Het boontje komt om zijn loontje-idee dus.

Vooral in dat laatste punt herken ik mezelf. Ik vind het heerlijk als er stiekem plannetjes worden gesmeed en alle Robinson-kandidaten tijdens de eilandraad op die ene onuitstaanbare eilandbewoner stemmen. Wanneer die tijdens het voorlezen van de stemmen de mond laat openvallen van verbazing en geschokt van de ene naar de andere mede-eilander kijkt, gniffel ik vanonder mijn dekentje. En ik wrijf in mijn handjes als een jongen, die zijn vriendin voorafgaand aan het programma keer op keer heeft bedrogen, tijdens het Temptation-kampvuur beelden ziet van zijn vriendin die het bed induikt met een verleider. Eigen schuld, dikke bult.

Herkenbaarheid

Daarnaast speelt de herkenbaarheid in mijn geval een grote rol, want hoe je het ook wendt of keert: het zijn ’gewone’ mensen naar wie we kijken. Uitvergrotingen weliswaar - want hoe saai zou het zijn om naar een kopie van jezelf te kijken - maar desalniettemin gewone mensen. Geen gepolijste Hollywood-figuren. Daardoor leef ik mij gemakkelijk in en betrap ik mezelf er regelmatig op dat ik hardop praat tegen mijn reality-vrienden als ze weer eens iets doms uithalen. Al gaat een semi-volwassen en te dikke man door zijn eigen kots zien rollen - à la Terror Jaap in De Gouden Kooi - zélfs mij te ver.

Mijn eigen leven zou je bijna saai kunnen noemen. Het bestaat uit werken, sporten of afspreken met vriendinnen en slapen. En dat dag in, dag uit. Ik maak niet bar veel uitzonderlijke dingen mee. Kijken naar mensen die wel van alles meemaken, zonder dat ik mezelf daarvoor hoef in te spannen of er kostbare tijd aan hoef te besteden, vind ik ideaal. Wat mij betreft is er dus nauwelijks een leuker tijdverdrijf dan na een lange dag op de bank ploffen, mijn brein uitschakelen en hersenloos naar een schermpje vol excentriekelingen staren. En hoe doe je dat nu beter dan met een programma dat zo slecht is, dat het goed is?

Zen

Het maakt me rustig. Zen, zou je zelfs kunnen zeggen. Met een uurtje ben ik weer in mijn behoefte voorzien en kan ik verder met de orde van de dag. De behoefte van de Temptation-kijker om ’even te kunnen ontspannen’, zou dus best weleens kunnen kloppen. Voordat ik zelf een druk werkend leven had en dagelijks om mijn oren werd geslagen met de meest uiteenlopende vaktermen, vond ik reality namelijk helemaal niet zo interessant. Toen we halverwege maart massaal moesten thuisblijven in verband met het coronavirus, had ik het de eerste twee weken een stuk rustiger. Je raadt het al: ik had helemaal geen behoefte aan mijn guilty pleasure. Maar zodra de opdrachten weer aantrokken en mijn thuiswerkdagen weer vol liepen, snakte ik weer elke dag naar een nieuwe aflevering.

Hitsige boeren die de ene na de andere vunzigheid uitkramen, eerste dates die zo ongemakkelijk zijn dat het bijna pijn doet en verleiders en verleidsters die zich in allerlei bochten wringen om relaties om zeep te helpen... ik krijg er geen genoeg van. Bepaalde scènes heb ik tot in den treure teruggekeken en staan voor altijd in mijn geheugen gegrift. Ik kan nog altijd kromliggen van het lachen als ik denk aan Temptation Tim en zijn ‘Debraleemans’, en ‘Wijnen, wijnen, wijnen!’ is ook mijn nieuwe levensmotto geworden.

Konijnenpak

En hoezeer ik ook mijn best doe om het te vergeten: zelfs de corpulente Geert Jan die in Boer Zoekt Vrouw zijn logees welterusten wenst in een afzichtelijk konijnenpak staat sinds dit seizoen op mijn netvlies gebrand. Ik kan niet wachten op het volgende format waarin een blik gekkies wordt opengetrokken en leeggegooid in een huis of op een eiland. Want dat kan natuurlijk alleen maar misgaan. En als het misgaat, is het leuk. Zo, tijd om weer verder te swipen. Laat die reality-lovers maar komen!