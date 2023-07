door Stella van der Sluis

„Je hebt geen kinderen? Dan zul je wel zo’n carrière b*tch zijn…”

„Je wil zeker geen kinderen omdat je werk belangrijker vindt?”

„Waarom wil je geen kinderen dan? Je leeft toch niet om te werken?”

Een greep uit opmerkingen die ik door mijn werkende leven heen heb gekregen. Vanaf het moment dat ik carrière wilde maken en ook op leidinggevende functies terechtkwam, begon het mensen op te vallen. Blijkbaar.

Gezinnetje

Ik was 29 en directrice van een hotel: wilde ik niet een gezinnetje?

Een paar jaar later, was ik 32: waarom had ik ze nog niet?

Nog een paar jaar later: ik was zo’n koud carrière-mens dat geen kinderen wilde zeker?

Het was hoe dan ook wel een keer per week het onderwerp van gesprek. Ik heb het altijd bizar gevonden. Zeker omdat deze vraag niet aan mijn mannelijke collega’s op dezelfde positie werd gesteld.

Maar inderdaad, ik had geen behoefte aan het gezinsleven. Ik stond helemaal niet stil bij kinderen krijgen, ik vond werken veel leuker. Ik hield (en hou) van werken, promoties maken, mijn ding doen.

Volledig oké

De jaren streken voorbij. Ik dacht er heus wel eens over na. Maar telkens was het antwoord: ik ben er nog niet aan toe. Een harde nee was het ook niet. Maar toen ik richting de 40 jaar ging, wist ik het echt heel zeker: ik heb inderdaad geen behoefte aan kinderen en daar ben ik volledig oké mee.

Daarmee ben ik niet ’de standaard vrouw’. Ik pas niet in het hokje dat de maatschappij al heel lang voor me klaar had. Met die vragen ben ik best vaak richting zo’n hokje geduwd. Maar helaas, open en eerlijk: ik pas er niet in. En met mij nog zoveel anderen.

Ouderwetse mindset

Laten we ophouden met die hokjes. Laten we kappen met die standaard beelden die we hebben bij vrouwen. Haal vragen over een kinderwens uit je vocabulaire. Stel ze niet meer, het getuigt van een ouderwetse mindset richting de vrouw. Iemands kinderwens is niet jouw zaak.

