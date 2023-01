Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Ik nam graag de nachttrein, tot die keer dat ik werd beroofd’

Door Daphne Deckers Kopieer naar clipboard

„Maar mag ik nog één ding noemen? Ik mis de rail-catering.” Ⓒ Yvette Kulkens

Schrijfster Daphne Deckers heeft het dit keer over het openbaar vervoer, want waar is het karretje met koffie gebleven?