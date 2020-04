Kijken in april... Nieuwe series, films en docu’s!

Netflix

La Casa de Papel seizoen 4 (vanaf 3 april)

Eindelijk! Een nieuw seizoen van een van de populairste series van Netflix staat bijna voor je klaar. Net zo chaotisch en onvoorspelbaar als je gewend bent. De Professor gaat er vanuit dat Lisbon niet meer leeft en Nairobi ligt in kritieke toestand. Daarnaast staat er een spannende overval op het programma, die in groot gevaar komt door iemand die er een stokje voor wil steken.

De Twaalf (vanaf 17 april)

Deze Vlaamse serie die vorig jaar gemaakt werd, neemt je mee door het verhaal over schooldirecteur Frie Palmers, die ervan wordt beschuldigd jaren eerder haar dochter en haar beste vriendin vermoord te hebben. In de rechtszaal zitten twaalf juryleden, die ieder worden gevolgd in de afleveringen van de serie. Niet alleen het lot van Frie staat op het spel, ook dat van de juryleden krijgt een verrassende wending.

After Life seizoen 2 (vanaf 24 april)

Je kunt bijna niet om het eerste seizoen van deze serie heen, maar als je ’m nog niet hebt gezien, raden we aan om vanavond nog te beginnen met bingen. Ricky Gervais, in de serie Tony, verliest zijn vrouw en belandt in een depressie. Hij krijgt schijt aan alles en iedereen, waardoor vrienden zich zorgen maken.

De inhoud van seizoen 2 wordt goed geheimgehouden, maar volgens Netflix kunnen we het volgende verwachten: „We zien dat Tony een betere vriend wordt voor de mensen in z’n omgeving. Alle vrienden hebben hun eigen problemen en deze worden enkel versterkt door de dreiging dat hun lokale krant opgedoekt zal worden.”

Videoland

Cougar Town (vanaf 6 april)

De pas gescheiden moeder van tienerzoon Jules Cobb probeert de liefde opnieuw te vinden. Hoewel Jules zich aan het begin van de serie richt op jongere mannen, begint ze al snel mannen van haar eigen leeftijd te daten. Een supergrappige serie die je in één keer helemaal kunt kijken, want alle afleveringen van alle zes de seizoenen staan vanaf 6 april op Videoland.

Ex on the Beach: Double Dutch seizoen 6 (vanaf 5 april)

Vanaf zondag 5 april om 21:30 is het eindelijk zover; de start van een gloednieuw seizoen Ex on the Beach: Double Dutch. Alessio, Ayla, Dante, Dennis, Julie, Levi, Lynn en Olivia zijn de knappe singles die klaar zijn voor een tropisch avontuur.

HBO

Run serie-première (vanaf 12 april)

Twee exen, Ruby en Billy, maken een plan om samen te ontsnappen. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst zeventien jaar geleden, op de universiteit. In die tijd sloten ze een pact, dat als een van hen ooit alles moest laten vallen en de stad uit zou moeten, ze de andere persoon het woord ’RUN’ zo sms’en. Als de andere persoon antwoordde met hetzelfde woord, zouden ze elkaar ontmoeten voor een roadtrip door de Verenigde Staten. Hoe dat afloopt kun je vanaf 12 april zien. Nog even geduld dus!

Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children (5 april)

Tussen 1979 en 1981 werden minstens dertig Afrikaans-Amerikaanse kinderen en jongvolwassenen vermist in Atlanta. De 23-jarige Wayne Williams werd beschuldigd van twee van deze verdwijningen, de rest van de cases werd gesloten.

Veertig jaar later worden deze zaken heropend. Een nieuw licht schijnt op de horrorachtige gebeurtenissen, die in de vijfdelige docuserie uit de doeken worden gedaan. Inclusief nooit vertoonde beelden en interviews met de nabestaanden van de verdwenen kinderen.

Dplay

Life Story

Een indrukkwekkende serie over de geschiedenis van onze natuur, verteld door good old David Attenborough. Deze zesdelige serie neemt je mee naar verschillende diersoorten en hun gedragingen en uitdagingen waar zij in hun natuurlijke leefomgeving tegenaan lopen. Van schattige babydieren tot oersterke beesten: na het kijken van deze serie ben je helemaal één met de schoonheid van Moeder Natuur.

Virus

Virussen hebben meer mensen gedood dan alle oorlogen die ooit hebben plaatsgevonden. In deze serie wordt verteld hoe ebola, pokken, maar ook de ’onschuldige’ griep voor zoveel doden hebben kunnen zorgen. Wetenschappers en onderzoekers delen hun ontdekkingen en spreken hun visie op de toekomst uit. Heel interessant om te kijken. Vooral nu...