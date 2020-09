Daghoroscoop 28 september

VANDAAG JARIG

Als het levenstempo traag is kan het zinvol zijn te focussen op uw geestelijk leven. Met vergrendelde tastbare zaken staat de deur naar de geest altijd open en dat houdt een mens positief. Nog alleen, dan zult u willen daten, maar een affaire zal zich langzamer ontwikkelen dan in andere jaren.

RAM

Begin meteen met de werkweek zodra de dag begint. Het zal u tot nadenken dwingen over uw eigen vermogens als een collega zich kundig gedraagt in een moeilijke situatie. Doe uw best maar draai vandaag geen overuren.

STIER

U kunt vandaag het gevoel hebben dat u bij één stap vooruit er steeds twee achteruit doet. Het zal een test van uw vastberadenheid zijn om de dag zonder schrammen door te komen. Het beste is om u aan een vastomlijnd plan te houden.

TWEELINGEN

Als u bezig bent met het opknappen van uw huis is het wijs vooraf een prijs overeen te komen met een aannemer of te overwegen een deel van het werk zelf te doen, al is het maar om zeker te weten dat het wordt zoals u het wilt.

KREEFT

Fysieke inspanning neemt geen grote plaats in op uw agenda, maar voor het vergaren van inkomen en bezit zult u toch in actie moeten komen. Het beperken van zinloze uitgaven helpt u al een eind op weg naar financiële stabiliteit.

LEEUW

Laat een kans om toe te treden tot een organisatie of club niet lopen. Ook als u het gevoel hebt dat u er niet echt thuis hoort kan het lidmaatschap u in staat stellen een talent te ontwikkelen of u nieuwe vaardigheden eigen te maken.

MAAGD

Er kunnen problemen ontstaan met een kind; vraag ouders om advies. Een vroege gang naar de bibliotheek kan u interessante leesstof bezorgen voor de avonduren. Let goed op uw gezondheid; u kunt makkelijk een verkoudheid oplopen.

WEEGSCHAAL

Uw gedachten kunnen afdwalen naar iemand ver weg of iemand die niet in staat is u te bezoeken. Een geschikt moment om te gaan praten met iemand op een reisbureau die bereid is een flexibel plan voor u te bedenken.

SCHORPIOEN

Uw diplomatieke vaardigheid kan voor een positieve uitkomst zorgen van zakelijke onderhandelingen. Houd gesprekken kort en to the point. Een vriend(in) kan u deelgenoot maken van geheimen die u moeilijk zult kunnen bewaren.

BOOGSCHUTTER

Uw hart kan uw hersens overheersen en zo de nadruk leggen op uw gespleten houding ten aanzien van een zeker iemand. U hebt genoeg te vertellen aan een geliefde die hopelijk zal luisteren tot u bent uitgesproken.

STEENBOK

Uw werkgever kan u gebruiken als klankbord voor ideeën. Wees niet bang het verkeerde te zeggen. Blijf eerlijk, dan kan u de eerste positie die vrij komt worden aangeboden. Trek niets aan van roddels, dan hebt u ook geen zorgen.

WATERMAN

Door de dag doeltreffend in te delen houdt u tijd over voor plezier. Beschouw uw leven als een tuin, die u geregeld water moet geven en die bemest moet worden. Als u alleen het hoogste nastreeft zult u nooit van de vruchten genieten.

VISSEN

Een ruzie die vanochtend ontstaat kan een onaangename smaak nalaten en misschien moet u tot het middaguur wachten om u te excuseren voor iets wat u in woede hebt gezegd. Slik uw trots in als u aan de ontvangende kant staat.