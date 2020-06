Met deze tips maak je de mooiste selfie

Zo houd ik samen met een vriendin al jaren een toiletdagboek bij en verbaast het ons dat sommige mensen daar zo spastisch over doen. Nee, we fotograferen niet de inhoud van de pot, maar onszelf terwijl we erop zitten. En ook in die compromitterende houding kun je er fabulous uitzien; of juist beeldgrappen maken.

In mijn huidige filmrol op de telefoon zie ik dat een kwart van mijn foto’s met de ’selfiekant’ van de camera is gemaakt. Dat zijn er sinds 2014 al 4440. En dan te bedenken dat ik al vanaf 2007 mijn eerste smartphone met camera heb en er ergens op harde schijven of zelfs nog discs een veel groter archief bestaat.

Zelfbewust door selfie

Sinds ik mezelf regelmatig fotografeer, ben ik zelfbewuster geworden. Je ziet gewoon zelf hoe je overkomt als je op een bepaalde manier kijkt of doet. Dat is in mijn vak wel handig, want er staat wellicht net wat vaker een camera op mijn snuit gericht dan bij iemand anders.

En ik weet ook precies hoe ik mezelf niet wil laten zien. Ik schuw de tranen of ander ongemak niet, maar om nou ondersteboven met een driedubbele onderkin vastgelegd te worden, is weer slecht voor mijn zelfvertrouwen. Maar goed, zo kun je dus wel genadeloos controleren of een bepaalde outfit ook zittend leuk staat. Een camera is een meedogenloze spiegel.

Hoe dan?

Ondanks dat ik zelf wel weet hoe ik eruit kom te zien als ik afdruk, ben ik bij lange na geen expert. Want er zijn influencers die per jaar alleen al 10.000 fotootjes van zichzelf maken of publiceren.

Zij weten precies welk filtertje hen nog aantrekkelijker maakt dan ze al zijn en putten zelfs een soort beroepstrots uit het maken van het ideale plaatje. Maar ik kan je wel vertellen hoe je een bepaalde kant van jezelf kunt laten zien. Je leukste, liefste, meest uitdagende, idiote of knapste zelf...

Tips

1. Bepaal wat je wil laten zien. Dus kijk op je scherm wat er allemaal te zien is. Je wil de zooi in je slaapkamer natuurlijk niet op de foto.

2. Houd de camera iets hoger dan je gezicht. Dat flatteert meteen.

3. Weet wat je beste kant is.

4. Een beetje zelfspot is aantrekkelijk.

5. Kijk, als je afdrukt, in de camera en niet op het scherm!

6. Schaam je niet. Of je er nou vijfentwintig keer klikken voor nodig hebt of meteen raak schiet, je bent sowieso de moeite waard, toch?

Lol

En verder; heb gewoon lol met je camera. Het maakt toch ook helemaal niet uit dat je er als een gekkie uitziet. Mijn achttienjarige dochter maakt met haar vriendinnen alleen maar idiote selfies die ze via Snapchat naar elkaar sturen. En ze lachen zich er kapot om.

Maar mocht je nou besluiten om je gemaakte zelfportretje op social media te plaatsen, realiseer je dan wel dat het hetzelfde effect kan hebben als een billboard naast de A2.