Kreeft Guusje is niet voor niks gestorven

„Weet je wel zeker dat-ie dood is?”, vraagt De Man. Nee, eigenlijk weet ik dat niet. Het was gewoon een mail van een bevriend pr-bureau. De Oosterscheldevissers zaten in hun maag met een voorraad kreeften. De beesten waren gevangen om sterrenrestaurants mee te bevoorraden, maar die zijn nu natuurlijk allemaal gesloten. Nou, daar zit je dan als ijverige visser met je fuik vol.

Voor een keer zijn de kreeften daarom nu beschikbaar voor de gewone consument. Zoals je een heel menu kunt bestellen bij je favoriete eethuis, zo kun je nu dus ook een Oosterscheldekreeft thuis laten bezorgen. Met mayonaise en sla en, voor de echte fijnproevers, vergezeld van een goede wijn en een dozijn oesters. Ben je maar meteen klaar voor die dag.

Of ik een keer wilde voorproeven, aldus het pr-bureau. Joh, ik ben de beroerdste niet. Kom maar door met die jongen. Ja natuurlijk, de oesters zijn ook welkom. Zijn ze tenminste niet voor niks gestorven.

Oesterhart

Daar gaat het mis. Een oester leeft. Daar moet je niet te veel over nadenken, maar een dooie oester kun je beter niet rauw eten, dus wanneer je een schelp zo ongeveer recht uit zee leegslurpt, dan klopt het hartje nog. Of heeft-ie dat niet?

Voor de zoveelste keer in mijn leven stuit ik op het feit dat ik niet goed genoeg heb opgelet tijdens biologie op school. Heeft een oester een hart, kan een oester verliefd worden, zijn of haar oesterhart breken? Het zijn existentiële vragen waar ik vlak voor het eten eigenlijk geen antwoord op wil. Ik laat ook de alwetende Google maar even voor wat het is vandaag.

De oesters komen dus levend binnen. „En die kreeft,” vraagt manlief nog maar een keer bezorgd. „Leeft die dan ook nog?” Hij kent me langer dan vandaag. Een levende kreeft in een pan heet water koken, gaat een dingetje worden. Ja, dat is hypocriet. Dat weet ik ook wel. Maar dat wordt dus weken niet meer in bad tot de stranden weer open zijn en we Frits of Marietje veilig uit kunnen zetten. Als ik er tegen die tijd tenminste niet al te veel aan gehecht ben geraakt. Dan zou het zomaar kunnen dat onze badkuip voorgoed tot kreeftenparadijs is gebombardeerd. Compleet met drijvend eilandje en plastic zeemeermin.

Jongen of meisje

Op Google zoek ik op hoe je kunt zien of een kreeft een jongen of een meisje is en wat de beste omstandigheden zijn om zo’n beest als huisdier te houden. Blijkt allemaal behoorlijk ingewikkeld te zijn.

Bij de vrouwtjes zit de genitaalopening aan de basis van het derde paar looppoten (pereiopoden = de grote poten waarmee de kreeften rondkruipen), terwijl bij de mannetjes de genitaalopening zich aan de basis van het 5de paar looppoten bevindt, legt ene Patrick Backeljauw uit. Het meest opmerkelijke verschil is echter de structuur en de vorm van het eerste paar ’zwempoten’ (de pleopoden): bij de vrouwtjes zijn deze zacht, pluimvormig en gereduceerd, terwijl bij de mannetjes deze hard en benig zijn en er stiletvormig uitzien.

Guusje, Hansje of Dirkje

Ik besluit ter plaatse tot een genderneutrale naam als Guusje, Hansje of Dirkje. Daar kun je alle kanten mee op.

Het is bijna teleurstellend dat onze Guus alsnog keurig gekookt wordt afgeleverd. Stiekem had ik al een band opgebouwd. Er zit ook een lijst met mogelijkheden bij de kreeft, die nu weer gewoon voedsel is in plaats van huisdier. Lui als ik ben, kies ik voor de simpelste: serveer de kreeft lauw met een eetlepel bijgeleverde mayonaise. Voor de oesters maak ik dan weer wel een vinaigrette. En ik stop een stokbroodje in de oven, want hoe lekker zo’n Oosterscheldekreeft ook is, je moet een minimaagje hebben om te kunnen leven op het vlees van een halve kreeft en zes oesters.

De kreeften zijn dus dit seizoen voor iedereen beschikbaar. Kijk op fish-tales.com/kreeft hoe je er ook een op je eigen tafel krijgt, gekookt en wel. En voor wie iets minder lui is dan ik, je kunt er ook heerlijke andere gerechten mee maken. Zoals risotto bijvoorbeeld.

Risotto met kreeft

Nodig voor 2 personen:

het vlees van twee halve gekookte kreeften

1 sjalot (gesnipperd)

150 g risottorijst

25 ml witte wijn

600 ml visbouillon

handvol bladpeterselie

30 g boter

zout en peper

Snijd het kreeftenvles in grove stukken. Verhit de helft van de boter in een diepe pan op laag vuur en bak de sjalot in 2 minuten zacht en glazig. Voeg de rijst toe en bak die 2 minuten mee. Blus af met de wijn, voeg nu 200 ml bouillon toe en roer tot die is opgenomen. Voeg steeds een scheut bouillon toe en roer tot de rijst het vocht heeft geabsorbeerd. Meng als de rijst gaar is de rest van de boter, het kreeftenvlees en de fijngehakte peterselie erdoorheen. Breng op smaak met peper en zout.