Moet de AOW verhoogd worden?

Uit onderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat één op de acht ouderen door de prijsstijgingen bijna niet meer rond kan komen en dat een kwart al minder geld uitgeeft aan bijvoorbeeld zorg. Van alle Nederlandse ouderen blijken 500.000 mensen buffer te hebben, waardoor zij flink moeten bezuinigen op onder andere de boodschappen. De koopkracht van ouderen gaat al jaren achteruit doordat pensioenen niet meegaan met de prijsstijgingen.

Financiële ondersteuning

Een alleenstaande oudere krijgt nu 1261,52 euro per maand van de Algemene Ouderdomswet. Ouderen die getrouwd zijn of samenwonen krijgen samen 1727,76 euro, meldt De Telegraaf. Ten opzichte van vorig jaar is het AOW-bedrag maar met respectievelijk 17,17 en 12,36 euro verhoogd. Om de energierekening en boodschappen te kunnen blijven betalen, zouden ouderen daarom volgens de Seniorencoalitie (een samenwerkingsverband tussen ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden en NOOM) financiële ondersteuning moeten krijgen om armoede te voorkomen.

Bekijk ook: Zo kunnen ook ouderen hun zorgen delen

Reactie

Sandra vindt dat ouderen momenteel te weinig geld ontvangen om rond te komen, gezien de stijgende energieprijzen.

Wina vindt dat minister Kaag van Financiën in actie moet komen.

Praat mee

Ben jij het eens met de Seniorencoalitie? Zou de AOW omhoog moeten, zodat ouderen beter rond kunnen komen? Of denk jij daar anders over? Praat mee op onze Facebookpagina!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.