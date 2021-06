’Alles is ondergeschikt aan wat zij wil’

„Het is vaak geen pretje om baas te zijn, maar dat is tegelijkertijd een integraal onderdeel van het baas-zijn.”

Als er al wordt geklaagd door werknemers, dan moet de baas het vaak ontgelden. Zij is dan mikpunt van kritiek; en dat gebeurt dan ook nog achter haar rug om: te bazig of niet bazig genoeg, te weinig aanwezig of juist te veel aanwezig, niet echt sociaal of juist overdreven sociaal. Het is vaak geen pretje om baas te zijn, maar dat is tegelijkertijd een integraal onderdeel van het baas-zijn.