Met deze tips word je uitgerust wakker

„Het ontwikkelen van een slaapstoornis kent verschillende oorzaken. De meest voorkomende reden is het in de war maken van het bioritme. Je lichaam heeft een vast ritme nodig qua slapen en eten. Als je ineens langer opblijft, later opstaat en bijvoorbeeld alcohol drinkt vóór het naar bed gaan, kunnen slaapstoornissen ontstaan.”

„Een andere oorzaak die ook veelvoudig voorkomt, is wanneer mensen zichzelf de druk opleggen dat ze nú echt moeten gaan slapen en daarom extra maatregelen treffen, zoals kamillethee drinken, een boek lezen en/of hun lakens verschonen. Vaak slapen ze dan het slechtst. Het geheim van de slaap is namelijk dat die je overvalt: iemand die goed slaapt weet niet meer hoe hij/zij in slaap gevallen is.”

Stress

„Ook het hebben van angst en/of zorgen veroorzaakt vaak een slechte nachtrust. Als je in bed gaat liggen peinzen over doemscenario’s kun je de slaap niet vatten. Waarschijnlijk is piekeren over de coronacrisis nu een belangrijke aanleiding die de mensen uit hun slaap houdt.”

„Stress heeft veel invloed op slaap. Het gevoel van onbestemdheid die stress met zich meebrengt, geeft het brein een verhoogd spanningslevel waardoor de slaap ’blokkeert’. Je jaagt de aanmaak van adrenaline in je lichaam aan waardoor je met moeite overstapt op melatonine. Dit is het stofje dat je nodig hebt om in slaaptoestand te geraken.”

Soorten slaapstoornissen

„Er zijn overigens verschillende soorten slaapstoornissen. De eerste is de stoornis waar het probleem ligt bij het in slaap vállen. Het duurt soms drie tot vier uur voordat de persoon in slaap valt. De tweede is de stoornis waarbij het dóórslapen niet goed lukt. De persoon valt makkelijk in slaap, maar wordt na een paar uur wakker en kan dan moeilijk weer in slaap komen. En als laatste is er de stoornis waarbij er iets misgaat bij iemands subjectieve slaapbeleving. Mensen denken dan dat ze heel slecht geslapen hebben, terwijl ze, als we hun slaapgedrag door apparaten laten monitoren, een prima nachtrust hebben gehad.”

„Die laatste soort maakt iedereen weleens mee. Een slaapcyclus duurt zo’n anderhalf uur. Als je wakker wordt midden in zo’n cyclus, ga je je brak voelen. Als je wakker wordt aan het einde van de cyclus, voel je je prima. Zelfs als je weinig slaap hebt gepakt.”

Tips voor een betere nachtrust

„Er bestaan dingen die je kunt doen om een slaapstoornis te verhelpen. Zorg dat je je vasthoudt aan een strak regime. Of je nu goed geslapen hebt of niet, ga op een redelijk tijdstip naar bed en sta ook op een redelijk tijdstip op. Zorg ervoor dat je overdag voldoende te doen hebt om je energie op een normale manier te verbruiken. Denk hierbij aan huishoudelijke klussen doen, werken en voldoende bewegen.”

„Maak er geen punt van als je een nacht slecht slaapt. Zelfs niet als je een complete week slecht slaapt. Het is gebleken dat zelfs een hele reeks van slechte nachten niet zo schadelijk is voor je mentale en lichamelijke gezondheid. Slaap inhalen bestaat overigens niet. Je moet gewoon een nacht goed slapen en dan gaat alles weer prima. Het enige vervelende is dat je je overdag een beetje brak voelt, maar probeer daaraan gedurende de dag zo weinig mogelijk aandacht te besteden.”

„Probeer de slaap niet af te dwingen, want die komt juist als je er niet om vraagt. Slaap wanneer je je moe voelt. Als je je om 15 uur ’s middags moe voelt, en je bent in de gelegenheid om je ogen even te sluiten, dan kun je best een dutje van 20 minuten doen. Zo’n powernap gaat echt niet van je slaap in de nacht af.”