Kom jij ook aan in het coronatijdperk?

Drie repen chocolade vallen op de deurmat. Cadeautje van de werkgever van mijn man. ‘Houd vol’, zegt het begeleidende briefje. Een kwartier later ploft het volgende pakket door de brievenbus: een platte appeltaart. En dat terwijl ik uit pure verveling net een plaat koekjes de oven in heb geschoven.

Enqûete

We zijn inmiddels vijf weken thuis en ik ben uit de helft van mijn kleren gegroeid. Een kilo erbij per corona-quarantaine-week; ook dat is het nieuwe normaal. Bij jou ook? Vind je dat erg of kan het je niet zoveel schelen? En hoe gaan we dan verder met onze verse vetrolletjes als we eindelijk weer een normaal leven kunnen leiden? VROUW is benieuwd naar hoe jij omgaat met de coronakilo’s (als je die al hebt).

