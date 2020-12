’Volgens mijn moeder ben ik onder de kerstboom geboren’

Thea den Hollander Ⓒ Fotografie Sasha Lambert

Lichtjes, kerstmuziek, cadeaus... De kerstperiode is een en al gezelligheid. Maar sommige vrouwen zijn wel érg gek op de feestdagen. Ieder jaar toveren ze hun huis om in een waar kerstwalhalla en wij mochten binnenkijken. Thea den Hollander (51) woont samen met haar man en hun twee hondjes. Ze werkt als begeleider in een bus voor leerlingenvervoer. Dit interview heeft in 2018 in VROUW Magazine gestaan. Vandaag, op eerste kerstdag, plaatsen we het opnieuw.