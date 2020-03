Deze plannen gooit het coronavirus bij jullie door de war!

Ⓒ Hollandse Hoogte / Isopix

Plannen maken is momenteel lastig vanwege het coronavirus dat zich nog niet heeft laten beteugelen. Je wilt een vakantie boeken, maar waarheen? Of je had een vakantie geboekt en die wil je annuleren omdat het virus ook in het betreffende vakantieland heerst. Dankzij onze Praat mee van donderdagochtend hebben we een aantal reacties kunnen verzamelen en op een rijtje gezet.