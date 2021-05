’Mijn dochter (8) kopieert haar vreselijke vriendinnetje’

Het betreffende vriendinnetje van haar dochter is regelmatig brutaal en gedraagt zich ’uitzinnig’, vertelt Sanne. „Ze draagt heftige kleding waarin ik mijn dochter echt liever niet zie, is vaak grofgebekt en gedraagt zich bijdehand als ze hier over de vloer is. Maar wat ze ook doet, mijn dochter wil het ook. Misschien kijkt ze tegen haar op, ik weet het niet zo goed.”

„Als het nou bij het kopiëren van haar kledingstijl bleef, had ik daar nog mee kunnen leven. Het is het taalgebruik en het brutale dat me zorgen begint te baren. Zo heb ik mijn kind niet opgevoed en ik ben bang dat ze hierdoor zal veranderen. Zijn mijn zorgen terecht? Of moet ik mijn dochter haar gang laten gaan in deze leeftijdsfase?”

Asociaal

Hoewel het begrijpelijk is om ’afwijkend’ gedrag als asociaal te zien, vindt kindercoach Marlies Ganzeboom het niet terecht om dit vriendinnetje op deze manier te bestempelen. „Respectvol omgaan met elkaar werkt twee kanten op, en bovendien heeft het geen zin om dit meisje op deze manier te be- of veroordelen. Dat kan een averechts effect hebben bij je dochter, die niet voor niets op haar vriendin wil lijken.”

Grenzen verkennen

„Het hoort er namelijk bij; dat kopiëren. Kinderen vanaf een jaar of 8 worden zich steeds meer bewust van het effect van hun gedrag en dus ook van allerlei randzaken. Wat ze dragen, welke merken ze mooi vinden, welke muziek ze luisteren, hoe ze hun haar doen… Ze zijn hun eigen grenzen aan het verkennen en identiteit aan het ontwikkelen en letten daarbij erg op anderen.”

Spiegelen

„Natuurlijk begrijp ik dat het voor een moeder niet altijd even leuk is om veranderingen in het gedrag te zien, zeker als je kind erg gaat vloeken. Toch zou ik deze moeder ten eerste aanraden voor zichzelf te omschrijven wat ze nu zo brutaal en uitzinnig aan het vriendinnetje vindt. Wat stoort je nou zo? Vervolgens kun je grenzen bepalen binnenshuis en hierover in gesprek gaan met je kind. Je kunt vragen of ze zich bewust is van de consequenties van haar gevloek en bijdehante opmerkingen. Je kunt spiegelen: ’Wat zou je ervan vinden als iemand dat tegen jou zou zeggen?’.”

„Maar hoe ze zich buitenshuis gedraagt, op school, op de sportclub of bij vrienden thuis: daar heb je nu eenmaal geen controle over. En ervaring leert dat je de deur naar heimelijkheid alleen maar verder open zet als je dingen gaat verbieden. Met uitspraken als ’Ik wil niet hebben dat je dit doet op school’, promoot je stiekem gedrag.”

Het hoort erbij

„Accepteer dus dat dit erbij hoort. Kinderen leren nu eenmaal niet alleen maar van goede voorbeelden. Als ze echt te ver gaat buitenshuis, komt ze daar vanzelf achter. Dat zal misschien op een harde manier zijn doordat ze de wind van voren krijgt, maar dan krijgt ze in elk geval een stevige waarschuwing voor het effect dat haar gedrag heeft.”

„En bedenk maar zo: het is waarschijnlijk helemaal niet haar bedoeling om jou of anderen te kwetsen of voor de schenen te schoppen. Ze is op deze leeftijd alleen maar bezig met de vraag of ze wel populair genoeg is en of ze er wel bij hoort. Dat heeft meer te maken met persoonlijke ontwikkeling dan met het doelbewust dwarszitten van vaders en moeders.”