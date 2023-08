Daghoroscoop 17 augustus - Stier: Er zit spanning in de lucht!

VANDAAG JARIG

De meeste nadruk ligt op jouw carrière, die de laatste jaren sowieso veel aandacht eist. Je kunt in een experimenteel stadium verkeren; je wil veranderen en vernieuwen. Dat is typisch iets voor jou, misschien kies je ervoor te gaan freelancen. Met Jupiter in jouw rug lijkt dat een sleutel voor succes.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Met een positieve instelling kom je het verste. Jij bent nu in staat zaken doeltreffend en efficiënt te regelen. Besef dat je meer verantwoordelijkheden naar je toetrekt naarmate jij meer de aandacht opeist. Mogelijk besluit je tot gezinsuitbreiding.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Er zit wat spanning in de lucht. Iemand die niet helemaal zeker is van zijn relatie met jou kan zonder enige waarschuwing losbarsten. Het probleem speelt kennelijk al langer. Geef het tijd en probeer niet meteen de situatie te lijmen.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Financiële problemen kunnen jouw plezier in een vakantie ondermijnen. Misschien moet je deze afblazen als jouw middelen niet toereikend zijn. Teleurstelling nu is te verkiezen boven geldgebrek later. Blijf in gesprek met tegenstanders.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Na woorden of daden van een jongere kun je met problemen worstelen. Kinderen zijn, op z’n best gezegd, onberekenbaar. Blijf objectief en probeer een situatie door hun ogen te zien. Verder is de kosmos je goed gezind.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Reken op jouw gevoel voor humor om deze dag goed door te komen. Wacht af als zaken anders lopen dan gedacht. Erger je niet aan ambtenarij. Een gesprek met jouw geliefde kan een eind maken aan verbittering die in jouw jeugd ontstond.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Verschillende gebeurtenissen kunnen allerlei emoties oproepen en jouw stemming voortdurend veranderen. Alles loopt goed af zolang je flexibel blijft. Vermijd een confrontatie met iemand die tegen beter weten in vasthoudt aan futiliteiten.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Huidige omstandigheden bieden een kans om obstakels op te ruimen. Artistiek begaafden kunnen hun doel bereiken. Draag je voor een clubkas o.i.d. de verantwoordelijkheid, zorg er dan voor dat de boekhouding klopt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Op de juiste plaats zijn zal het verschil uitmaken voor jouw carrière. Zoek eens op het internet wie uw voorouders zijn; op één van hen zou je wel eens heel trots kunnen zijn. Laat je niet ontmoedigen door overvloedige informatie.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Schiet anderen niet te snel te hulp; verplichtingen die jou aangaan kunnen zwaarder wegen dan je prettig vindt. Probeer er tijdens een vakantie het beste van te maken al zit of valt het tegen. Werklozen kunnen goed nieuws ontvangen.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Zelfs de best-voorbereide plannen kunnen in duigen vallen. Leren van je eigen fouten is goed; ze herhalen is ezelachtig. Gedraag je niet koppig of eigenwijs als jouw flexibiliteit wordt getest. Chaos hoort bij het leven.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Het oplossen van relatieproblemen is makkelijker als je ze uitpraat ook al staan jullie meningen lijnrecht tegenover elkaar. Later vandaag kunnen recreatie en plezier hand in hand gaan en krijgt romantiek grote prioriteit.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Verandering is het enige waarvan een mens zeker kan zijn en zou vooral vandaag het geval kunnen zijn. Het vastmaken van de stoelriemen zal letterlijk en figuurlijk niet genoeg zijn, maar het toeval kan de ergste schade voorkomen.

