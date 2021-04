Lifestyle

Dit verklaart waarom veel mensen liever lui dan moe zijn

Tegenwoordig is elke dag wel een speciale dag. Zoals dinsdag 6 april, die is uitgeroepen tot Internationale Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede. Er zijn talloze redenen te bedenken waarom sporten goed voor je is, maar volgens een Amerikaanse professor was het eigenlijk nooit de bedoeling dat de...