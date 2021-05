Zou jij €7,50 betalen voor een toegangstest?

Testen gaat onderdeel uitmaken van de heropening van de samenleving. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je in de zomer €7,50 moet betalen, omdat je een reservering wil maken op het terras. De hoogte van het bedrag staat nog niet vast. Het is een maximaal bedrag, dus het kan ook lager uitvallen. De test is waarschijnlijk 40 uur geldig.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er alternatieve activiteiten voor de mensen die de test niet willen doen. Dit beleid zorgt er namelijk voor dat mensen die niet willen testen geen toegang krijgen. Zij zouden mee kunnen doen aan online-activiteiten of afhalen bij de horeca.

Gevaccineerd

Of je als je gevaccineerd bent ook nog een toegangstest doen, is volgens het demissionair kabinet nog niet helemaal duidelijk. Pas als bewezen is dat gevaccineerde mensen het virus niet of nauwelijks kunnen overdragen, dan kan dat ook gelden als negatief testbewijs.

Horeca

Op Twitter denken sommigen dat deze maatregel niet goed zal uitpakken voor de horeca. Volgens hen is het duidelijk dat mensen geen testmaatschappij willen en dat dit de horeca de das om gaat doen.

Ophef

Ook voor gezinnen gaat het lastiger en duurder worden om dagjes uit te gaan, zo luiden de geluiden op Twitter. Anderen vinden het een belachelijk idee en vergelijken het met een alcoholtest doen voordat je in de auto stapt.

Praat mee

Ben jij bereid op €7,50 te betalen voor een toegangstest? Laat het ons weten en praat mee op onze Facebookpagina!