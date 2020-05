Alexandra (36): Ik ben blij dat ik deze extra jaren van moeder natuur heb gekregen

Voel jij je leeftijd?

„Nee, totaal niet. In mijn hoofd ben ik ergens in de twintig blijven steken. Maar dan wel met een heleboel meer levenservaring dan dat ik had toen ik twintig was. Ik voel mij als een ‘oude’ twintiger. Als ik naar mijn kinderen kijk, zie ik wel mijn leeftijd terug. Ze zijn immers al twaalf, negen en zeven. Aan mijn lichaam merk ik het ook wel een beetje, want het is toch door drie zwangerschappen gegaan. Ik heb er altijd jonger uitgezien dan dat ik ben. Toen ik tiener was en wilde uitgaan, vond ik het verschrikkelijk. De uitsmijters geloofden niet dat ik oud genoeg was om de club binnen te gaan en hielden mij tegen.”

Heb jij beautygeheimen?

„Voor een groot deel komt het mij aanwaaien, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb goede genen gekregen van mijn moeder en heb nog nooit een grijze haar ontdekt. Ik ben wel heel zuinig met make-up. Op het werk gebruik ik wel wat make-up, maar voor de rest laat ik mijn huid echt ademen. Ik denk dat mijn huid daardoor nog in een goede conditie is en er jong uitziet. Verder gebruik ik een normale dagcrème en let ik op wat ik eet, met hier en daar wat chocolade tussendoor.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Nee, nooit. Met de eerste indruk schatten mensen mij vaak zo’n tien jaar jonger. Als ze mij dan beter leren kennen en erachter komen dat ik kinderen heb, komen er wel een paar jaar bij. Ik vind het leuk om te horen en ben blij dat ik deze ‘extra jaren’ van moeder natuur heb gekregen.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik ben over het algemeen wel tevreden, maar ik ben het meest blij met mijn gezicht en mijn ogen. Mijn ogen weerspiegelen echt wat ik voel en spreken boekdelen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn figuur. Ik ben wat rechter geworden. Ik was altijd een maatje 34 en na alle zwangerschappen heb ik inmiddels maat 36. Dat is natuurlijk nog steeds aan de slanke kant, maar ik ben mijn figuur een beetje verloren. Mijn taille is niet meer zo slank als dat hij was en het is niet allemaal meer zo in verhouding.”

Ⓒ Marcel Krijgsman

„Dat stoort mij niet zodanig erg dat ik er echt iets aan wil veranderen door te diëten. Ik let er wel een beetje op en doe aan de ‘lazy fit girl methode’. Met deze methode krijg je echt inzicht in de voedingsstoffen die je eet en je leert een balans te vinden. Ik heb niet de discipline om echt te gaan diëten.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn energie. Mensen zeggen altijd dat ik een heel fijne energie heb, dat ik heel oprecht en authentiek ben.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik wilde altijd al gaan acteren, maar mijn vader vond het belangrijk dat ik een ‘echte’ baan zou hebben. Ik ben toen beland in de ouderenzorg en ging aan de slag als activiteitenbegeleider. Daar ben ik doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Hier was ik wel trots op, maar echt gelukkig was ik niet. Ik wilde nog steeds acteren en besloot ervoor te gaan. Het voelde als een idioot plan: wie geeft nu zijn vaste baan op voor een onzekere toekomst als actrice? Nou, ik dus.”

„In het begin ging het mis. Ik werd overal afgewezen, want ik had geen ervaring of ook geen opleiding gedaan. Toen zijn er wel momenten geweest dat ik dacht: shit, nu zit ik hier zonder werk en inkomen. Maar precies toen kwam ik weer in contact met mijn geloof en kwamen er dingen op mijn pad. Ik kwam in aanrakingen met trainingen voor acteurs en actrices en dat vond ik zo leuk dat ik mij daarin heb verdiept. Inmiddels geef ik zelf ook trainingen en doe ik acteerwerk voor bedrijven. Zo blijf ik ook nog een beetje in de industrie waarin ik voorheen werkte. Thuis heb ik ten slotte nog een eigen studio waar ik voice-overs opneem ook voor filmpjes van bedrijven.”

Ik vind de variatie van alle verschillende dingen heel leuk. Nu blijkt het ook dat het slim was dat ik het zo verspreid heb, want door corona liggen alle opdrachten buitenshuis stil. Maar omdat ik nog een thuis studio heb waarin ik wel voice-overs kan opnemen, kan ik toch nog een beetje aan het werk. Financieel maak ik mij dus nog niet heel veel zorgen, maar ik mis het op een set staan wel enorm.”

Wat houdt je jong?

„De manier waarop ik denk, houdt mij jong. Ik denk positief en geloof in de kracht van mijn eigen gedachten.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Vertrouw erop dat het goed komt.”