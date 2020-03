Heeft het coronavirus in jouw leven al iets in de soep laten lopen?

Stel je voor: je bent net terug van een weekje Italië en ineens moet je twee weken binnen blijven. Dat betekent twee weken niet werken, geen boodschappen doen... Maar het betekent wellicht ook dat je niet naar het huwelijksfeest van je beste vriendin kan, of naar de geboorte van je nichtje...

Vakanties

Daarbij komt de meivakantie (25 april - 3 mei) er straks alweer aan en zijn er tal van aanbiedingen voor zonvakanties. Maar daadwerkelijk boeken kan spannend worden aangezien het coronavirus (nog) niet in alle landen beheersbaar lijkt.

Wat doe je als je net hebt geboekt en in de buurt van ’jouw’ hotel heerst momenteel het virus? Neem je aan dat het tegen die tijd wel weer verdwenen is of denk je er toch over na om de vakantie te annuleren?

Praat mee

Kortom: dilemma's, dilemma's, dilemma's... Is er in jouw leven als iets anders dan gepland gelopen 'dankzij' het coronavirus?