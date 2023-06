Daghoroscoop 27 juni - Sterrenbeeld Ram: Een roerige periode!

VANDAAG JARIG

Hoewel het begrijpelijk is om negatief te reageren op negatieve gebeurtenissen moet je beseffen dat jij zelf de negatieve spiraal moet doorbreken en wel: snel. Voorkom ten koste van alles depressiviteit. Tel jouw zegeningen; alles in het leven draait om een goede basis, jouw huis en gezin.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Laat je niet verleiden tot uitspraken die later kleinzielig of triviaal blijken te zijn. Steek liever energie in een fysieke prestatie. Ook is het nuttig om extra aandacht te besteden aan jouw gezondheid. Er staat je een roerige periode te wachten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een hatelijke opmerking of gespannen stilzwijgen kan de dag een emotionele lading geven. Blaas ruzie over een futiliteit niet onnodig op. Concentreer je liever op jouw carrière en de noodzaak in jouw levensonderhoud te voorzien.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

De wens iets aan jouw uiterlijk te veranderen kan van invloed zijn op jouw welbevinden. Koop kleding die jouw persoonlijkheid benadrukt en zelfvertrouwen geeft. Leg financiële lasten en lusten onder een loep en betaal schulden.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Niet reageren op beledigende opmerkingen is effectiever dan een boze reactie. Houd jezelf in toom en voorkom zo een pijnlijke confrontatie. Een kind dat je provoceert heeft een ernstige berisping nodig. Blijf wel liefdevol.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Een bijzonder iemand in jouw leven kan wat in de war zijn. Financiële problemen kunnen daaraan ten grondslag liggen. Jouw inventiviteit en vooruitziende blik zullen nuttig blijken. Denk rechtlijnig als jij problemen moet oplossen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Een verkeerde opmerking kan heel wat werk in het verleden te niet doen. Diplomatie is vandaag noodzaak. Houd in geval van twijfel jouw mond. Laat mensen die boven je staan in hun waarde; besef hun verantwoordelijkheid.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Houd relaties harmonieus. Valse noten ontstaan als je te bazig bent, te veeleisend of jaloers. Bedwing jouw neiging loslippig te zijn of assertief. Later vandaag kan je een schitterende carrièrekans worden geboden. Liefde is sterk.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jouw financiële bronnen of die van een geliefde kunnen worden bedreigd door betrokkenheid bij een ambtelijk misverstand. Zoek de oorzaak in bureaucratisch gehannes en bij instanties die elkaar de schuld in de schoenen schuiven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Er zal onderhandeld moeten worden als de plannen van een partner niet sporen met de jouwe. Maak indruk op jouw baas en zakenrelaties door doelgericht op te treden. Een commerciële transactie wordt met succes bekroond.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Zorg dat jouw werkverleden voor zichzelf spreekt zonder feiten indrukwekkender te maken. Werkgevers blijven altijd op zoek naar competente mensen. Stel je hard maar rationeel op bij salarisonderhandelingen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Liefde en creatieve activiteiten spelen vandaag een rol. Geef artistieke ideeën vorm in een nieuw project. Zorg dat je jouw agenda bij je hebt; er wachten jou veel uitnodigingen. Ongehuwden kunnen aan een nieuwe romance beginnen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Houd er rekening mee dat anderen niet jouw opvattingen delen als jij de teugels aanhaalt of vasthoudt aan een standpunt. Voorkom gezichtsverlies als je bij een juridisch conflict betrokken bent, door een paar concessies te doen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.