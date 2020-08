De vechtscheiding Deel 32: ’Ik wil haar en ik weet zeker dat ze mij wil’

Sara en ik hebben regelmatig over de vakantie gesproken: eerst in een vakantiehuisje op de Veluwe met de kinderen. Een week ofzo. Niet te lang. Na die week zouden we samen op pad gaan. Gewoon op de bonnefooi. Een beetje richting het zuiden rijden en dan maar zien waar de wind ons brengt: België, Frankrijk, Duitsland, Italië of niet verder dan het mooie Limburg. Het maakte ons niet uit. Zolang we maar samen waren. Met dat ene smsje gooit de banketbakker die mooie droom in diggelen: als Sara een cheesecake weigert, dan wil ze al helemaal niet mee op vakantie.

Uit het hart

„Dus dan kom ik als mama vertrekt, zodat jullie kunnen blijven. Wanneer gaat mama weg?” vraag ik de kinderen. „De veertiende ofzo”, mompelt Storm. „Ofzo?? Weten jullie dat niet zeker?” „Natuurlijk wel”, antwoordt Lente snel: „Ze gaat de veertiende weg.” Ze slaat har armen om mijn nek en lacht stralend naar me. Ik vergeet de reis die ik met Sara zou maken en geef me over aan de luxe van het resortleven.

Sara zelf vergeet ik niet. Nooit. Ik wil haar en ik weet zeker dat ze mij wil. Maar hoe overtuig ik haar daarvan? Zoekend dwaal ik avond na avond over internet. Misschien met een gedicht? Ze is dol op het voordragen van gedichten. Misschien zwicht ze voor de woorden van een van de grootste dichters aller tijden? Ik zoek romantische dichters op: Gorter, Andreus en PC Hooft, kopieer hun meest relevante werk en stuur het naar haar op. Geen reactie. Wat zou haar nog meer kunnen overtuigen? Al speurend op internet stuit ik op een video van de bekendste filmklassiekerscènes waarin ’sorry’ wordt gezegd. Van Love Story tot Love Actually. Ik deel hem met haar via WhatsApp en zet eronder: ’Ik kan het niet zo mooi zeggen, maar meen het net zo hard als deze heren bij elkaar’. Helaas. Ze opent het whatsappje niet eens.

Ten einde raad, pak ik pen en papier en schrijf haar een brief. Zonder het werk van anderen te gebruiken. Gewoon recht uit mijn hart: ’Ik ben niet goed met woorden. Dat spijt me. Jij verdient het allerbeste; dus ook de allerbeste woorden..’ Ik vertel dat ik haar begrijp, dat ik werk aan de scheiding. En dat ik natuurlijk graag bij haar wil zijn, maar dat dat niet betekent dat ik de scheiding ga afraffelen. Dat kan niet met een gezin. Tot slot vertel ik dat ik op vakantie ga en eindig mijn brief met de datum, vluchtnummer en tijdstip van aankomst „Ik verwacht niets van je. Met al het liefs dat ik kan bedenken, kus, jouw Bas.”

En daar laat ik het bij. Ik pak mijn koffer en vlieg naar de kinderen.

Misverstrand

„He ouwe…. Koppen”, klinkt een bekende stem. Nog een beetje daas van de reis kijk ik in de richting van de stem en zie het olijke hoofd van mijn zoon. Ik kan nog net op tijd wegduiken voor de bal die volgt op commando „Koppen.” Lachend komt hij op me af: „Je wordt traag ouwe”, zegt hij. Ik schiet in de lach. Als we thuis zijn, kan ik de term ’ouwe’ niet waarderen. Nu laat ik hem gaan. Hij ziet er ongekend vrolijk uit. Ik sla een arm om zijn nek in de wetenschap dat hij zich meteen los gaat worstelen. Onze huidige manier van knuffelen: ik grijp hem, hij worstelt zich los, ik verstevig mijn grip, hij wentelt als een slangenmens zich er weer uit. Al stoeiend trekt hij me mee naar het appartement. Zijn zus en moeder staan op het terras.

Vol enthousiasme stort Lente zich op onze stoeipartij. Er wordt gelachen en geplaagd. Anouk staat er stralend naar te kijken: „Hi”, zeg ik een beetje onhandig. „Heb je een avondvlucht?” „Ja”, knikt ze: „Een avondvlucht over een dag of vijf.” „Een dag of vijf?” Ze knikt: „Misverstandje: ik zei na 14 dagen; de kinderen begrepen de 14e.” Ondanks het misverstand lijkt Anouk niet geïrriteerd of boos, eerder vrolijk. Ik vind het minder amusant: „Maar dan kan ik hier niet slapen”, zeg ik. „Je zal wel moeten”, antwoordt Anouk en gaat verder: „Ik heb al geïnformeerd of ze nog een extra kamer hebben, ook bij hotels in de buurt, maar alles is volgeboekt.” „Dus nu slaap je bij mij”, zegt Storm en hij trekt mij nog voor ik kan antwoorden mee naar binnen. Het appartement heeft een woonkamer met keuken en twee slaapkamers. In de ene slaapt Anouk met Lente. „En deze is van ons. Ik heb opgeruimd”, zegt Storm trots. Wat hij precies heeft opgeruimd weet ik niet, want het is een bende in de kamer. Hij kijkt er echter zo blij bij dat ik niet anders kan dan verheugd knikken. Ik laat mijn tas op de grond zakken en ga aan ’mijn’ kant van het tweepersoonsbed zitten. Dit moet ik even laten bezinken.