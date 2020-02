Ilonka is hooggevoelig: HSP is mijn kracht

Ik heb twee katten en woon in een knus en gezellig appartement. In 2015 herstelde ik van mijn derde burn-out (veroorzaakt door een disbalans tussen werk en privé). Ik heb de kappersopleiding gedaan en vervolgens onder andere in een apotheek en een gezondheidspraktijk gewerkt. Momenteel leef ik van een WIA-uitkering. Ik heb dus altijd in de dienstverlenende sector gewerkt en zou straks dolgraag weer aan het werk gaan.

Gevoeliger

Al van kleins af aan ben ik gevoeliger dan de meeste anderen. Ik kon moeilijk meekomen met leeftijdsgenoten en leefde in mijn eigen wereld. Maar ik ben empathisch en kan mij goed in een ander verplaatsen. Een luisterend oor bieden zal nooit een probleem zijn. Ik ben perfectionistisch en plichtsgetrouw. Op professioneel vlak is een HSP’er dan ook een echte aanwinst voor een bedrijf. ’Wij’ zullen nooit de kantjes ervan af lopen; optimaal resultaat staat bij ons hoog in de lijst. Tevens kan ik intens genieten van muziek, natuur of kunst en ook een creatief brein is een kenmerk van een HSP’er.

Bekijk ook: Zo herken je een hoogsensitieve collega

Nadelen

Maar eerlijk is eerlijk, er kleven ook wel degelijk nadelen aan hooggevoeligheid. Doordat ik filterloos leef en alle prikkels intens ervaar, ben ik eerder ’vatbaar’ voor spanningen en stress. Ik heb meer tijd nodig om alle indrukken die ik dagelijks ervaar, te verwerken. Mijn hersenen staan constant aan. Mijn zenuwstelsel staat scherper afgesteld. Daardoor loop ik een groter risico op angsten, depressiviteit of verslavingen.

Ook heb ik sinds mijn 12de PDS (Prikkelbare Darm Syndroom, red.). Dit staat in verbinding met HSP. Voor mij betekenen veel prikkels een opgezette buik. Ook kan ik mij emotioneel voelen wanneer ik de emotie van een ander overneem en zelfs duizelig wanneer er intense prikkels met volle vaart op mij afkomen. Naar een concert of druk festival gaan, zit er voor mij dan ook niet in. Ik kan mij dan niet concentreren en mijn hoofd stroomt dan te vol. Van echt genieten is dan geen sprake. Ook heb ik meer slaap nodig dan gemiddeld en voel mij eerder moe.

Bezorgen

Betekent dan dat door HSP mijn leven beperkter is? Nee! Ik ga alleen anders met situaties om. Ik pas mijn leven zo aan, dat het voor mij prettig is om mijn dagen door te komen. Dat doe ik door druktes te vermijden en zoveel mogelijk op rustige tijdstippen te doen. En heb ik veel boodschappen nodig? Dan laat ik die thuisbezorgen. Voor de kleine dingen ga ik wel naar de supermarkt, maar dan voornamelijk in de avond. Verder zorg ik voor voldoende ’oplaadmomenten’. Mijn ’batterij’ is immers vrij snel leeg. Dus zolang ik goed naar mijn lichaam en behoeftes luister, kan ik prima leven met hooggevoeligheid!

Ilonka heeft een Instagram-pagina (made.by.hsp) om anderen te informeren en te inspireren.