’Ik ben zo’n 35 kilo aangekomen’

Waarom wilde je hieraan meedoen?

„Vroeger danste ik regelmatig voor publiek en deed ik ook fotoshoots, óók in bikini en lingerie. Maar dat is alweer flink wat kilo’s geleden. In januari word ik 40, voor die tijd wilde ik de geschiedenis graag herhalen. Want ik heb wel veel foto’s van vóórdat ik moeder werd, maar zo goed als geen van erna. Stom eigenlijk, want pas na de bevalling heb ik mijn lichaam écht geaccepteerd.”

Hoezo?

„Tijdens mijn puberteit worstelde ik soms met hoe ik eruitzag en was ik vooral heel onzeker over mijn acne. Ook mijn gewicht hield me altijd bezig. Ik heb aanleg om dik te worden. Tijdens en na mijn zwangerschap ben ik zo’n 35 kilo aangekomen. Daar heb ik het best moeilijk mee gehad, maar na een tijdje begon ik het anders te bekijken. Ik had een zware bevalling gehad en mijn dochtertje werd met 30 weken geboren. Zij was gezond ter wereld gekomen en ik was er zelf nog. Wat was er nu belangrijker dan dat? Daar had ik die extra kilo’s met liefde voor over. Sindsdien heb ik mezelf kunnen accepteren en ben ik blij met hoe ik eruitzie.”

Neem je dat ook mee in de opvoeding?

„Absoluut. Ze is nu 8 jaar en hoe ze naar zichzelf en de wereld om haar heen kijkt, is een regelmatig terugkerend thema. Ik wil dat ze weet dat ze prachtig is zoals ze is , en dat kan alleen als ik net zo over mezelf denk. Het helpt dat er langzaam maar zeker steeds meer verschillende lijven te zien zijn in de media en de mode. Superfijn! Dat was een paar jaar geleden niet zo. Nu hebben jonge meiden zoals mijn dochter rolmodellen die op hen lijken.”

Waarom denk je dat dat nodig is?

„De gemiddelde Nederlandse vrouw heeft maat 42. Er zijn dus kleinere vrouwen, maar ook grotere. Waar het om gaat, is dat we allemaal vrouw zijn. Dun, dik, lang, kort, zwart of wit... Hoe je er aan de buitenkant uitziet, is niet wat je mooi maakt. En je zou je daardoor zeker niet minder moeten voelen dan een ander. Als je een mooi innerlijk hebt, straal je dat uit. Dát is wat je mooi maakt, en niet de cijfertjes op de weegschaal.”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je ’m ook online lezen.