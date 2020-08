Maak mondkapjes verplicht voordat het te laat is!

Wat zijn aerosolen? Als die vraag een jaar geleden aan mij zou zijn gesteld, dan had ik mijn schouders opgehaald en waarschijnlijk hebben geantwoord: ‘Geen idee? Ik heb geen zin in moeilijke vragen, je staat op mijn handdoek en blokkeert mijn zonlicht. Bestel gewoon nog een cocktail voor me, ik spreek geen Latijn.’ Door schade en schande weet iedereen tegenwoordig dat aerosolen microscopisch kleine druppeltjes in de lucht zijn, die de overdracht van (corona)virussen mogelijk maken.

Schijnveiligheid? Houd toch op

Al sinds eind april, begin mei ligt er in mijn keukenlade een hele dure doos met mondkapjes die ik semi-illegaal bestelde op internet. In mijn hoofd speelden zich toen twee scenario’s af: óf binnen slechts enkele dagen zouden we alleen nog gemondkapt de straat op mogen, of het tekort aan mondkapjes zou door onze overheid met gezwinde spoed worden aangevuld, zodat ook wij verplicht werden gesteld om dit afschrikwekkende maar doeltreffende accessoire buitenshuis te gaan dragen. Hoe dan ook? Ik zat er helemaal klaar voor.

Op geen enkele manier was ik voorbereid op het scenario dat het dragen van een mondkapje niet zou worden verplicht. Dat leek, en lijkt mij nog steeds, volkomen onlogisch. Niet alleen omdat het gros van alle landen ter wereld het dragen van een mondkapje verplicht heeft gesteld, maar ook omdat inmiddels wereldwijd steeds duidelijker werd hoe het virus zich verspreidde: via aerosolen.

Overal ter wereld is dit al weken - wat zeg ik, al maandenlang bekend maar wat wordt ons vanuit het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM verteld? Dat het dragen van mondkapjes voor schijnveiligheid zou zorgen en dat juist daardoor die anderhalve meter samenleving geen stand zou houden. Het advies bleef: handen wassen, drukke plekken vermijden en anderhalve meter afstand houden. ’Mondkapjes bieden slechts schijnveiligheid?’ Houd toch op. Zijn ze wel helemaal lekker daar?

Mondkapjes verplichten in het hele land

Afgelopen week kwam ik online een stripje tegen van twee getekende naakte mannetjes. Het ene blote mannetje plast tegen de ander aan, waarna die laatste meteen nat wordt. Als beide mannetjes in het volgende panel een broek aan hebben, wordt alleen het plassende mannetje nat. Dat maakt wat mij betreft het belang van mondkapjes dragen duidelijker dan alle gepubliceerde, tegenstrijdige berichten.

Langzaam maar zeker lijken het OMT en het RIVM terug te krabbelen. Eerst werden mondkapjes verplicht gesteld in het openbaar vervoer. Sinds kort ook op drukke plekken in Rotterdam en Amsterdam. Waarom niet gewoon in het hele land? We zien overal in het openbaar nieuwe haardjes ontstaan, doordat mensen weer bij elkaar klitten. In het uitgaansleven kruipt men weer lekker dicht op elkaar en ook daar zien we juist een toename van besmettingen. Wat is het probleem? Juist door het dragen van een mondkapje besef je toch elke keer dat we die anderhalve meter in acht moeten nemen? Zonder mondkapjes in het straatbeeld lijkt het nu toch net of er niks aan de hand is?

Dat ook wij eraan moeten geloven staat voor mij als een paal boven water. Ik hoop alleen één ding. Dat er geen vervaldatum prijkt op mijn veel te dure semi-illegaal bestelde mondkapjes.