Moet kindervuurwerk verboden worden?

F1-vuurwerk wordt in de volksmond vaak kindervuurwerk genoemd en bestaat onder andere uit sterretjes, knalerwten en trekrotjes. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat het letsel hiervan afgelopen jaar gestegen is. 72 procent van de slachtoffers bleek jonger dan 15 jaar. Ongeveer tweederde was jonger dan 10. Brandwondencentra zeggen tegen RTL Nieuws bij jongeren vaak derdegraads wonden op de onderkant van de voet te zien, wat veroorzaakt zou zijn door het uittrappen van een grondtolletje. Op TikTok zou uittrappen een populaire challenge zijn, iets waar artsen vorig jaar al voor werden gewaarschuwd.

Kindervuurwerk verbieden

Is het niet tijd om kindervuurwerk te verbieden? Gezien de naam lijkt het onschuldig, maar dat blijkt in de werkelijkheid toch niet het geval te zijn. „Al het vuurwerk waar kruit in zit, is gevaarlijk”, zegt een woordvoerder van het Martini ziekenhuis tegen RTL Nieuws. Om meer slachtoffers te voorkomen, is een verbod misschien een goed idee. Althans, dat vindt de ene helft van Twitter.

Niet verbieden

Waarom verbieden, vragen sommige Twitteraars zich af. Kinderen kunnen er ook gewoon voor kiezen om niet met gevaarlijke challenges mee te doen en bewust om te gaan met vuurwerk. Kinderen straffen voor de fouten van anderen, is dat nou zo eerlijk?

Reactie

Arjan denkt niet dat een verbod zal werken.

Wat Vanesse betreft mag het afgeschaft worden.

Tecani vindt dat je vuurwerk gewoon moet gebruiken zoals het hoort.

Kees vindt dat het al het consumentenvuurwerk verboden moet worden.

Praat mee

Vind jij dat het zogenoemde kindervuurwerk verboden moet worden? Omdat veel kinderen er letsel aan overhouden? Of vind je van niet, omdat kinderen er gewoon bewuster mee om moeten gaan? Laat het ons weten en praat mee op onze Facebookpagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.