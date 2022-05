De lekkerste cocktailrecepten op een presenteerblaadje

Tips als je thuis cocktails maakt:

Een cocktailshaker ziet er natuurlijk super professioneel uit. Maar je hoeft geen hele cocktail-inboedel voor je eerste probeersel aan te schaffen. Gebruik een jampotje of eiwitshaker die goed dicht kan. Dan behaal je ongeveer hetzelfde resultaat.

Victor Abeln zou je kunnen kennen als dé barman van het datingsprogramma First Dates. De barman is auteur van Cocktails met Victor en introduceert ons voor Wereld Cocktaildag twee pittig frisse cocktails!

Piña Colada

90 ml (vers) ananassap

45 ml witte rum

40 ml kokosmelk

10 ml suikersiroop

„Het nationale drankje van Puerto Rico is muy, muy rico (heel rijk)! De Piña Colada is toegankelijk en heeft een verrassende kick! Het drankje zorgt voor dé fijne glimlach. Maak eerst vers ananassap* of gebruik ananassap uit een pak. Doe alle ingrediënten in een blender (niet te vol anders stroomt hij over) en blend tot één geheel. Serveer in een longdrinkglas met ijs. Garneer met een blaadje van de ananas, een parapluutje en een schijfje verse ananas.”

*= Verse ananassap maken: Doe 400 gram verse ananas en 100 gram crushed ice in je blender en blend alles fijn. Je kan het sap nog iets verdunnen en eventueel zeven om een drinkbare consistentie te verkrijgen.

Piña Colada Ⓒ Saskia Lelieveld

Picante de la Casa

Stukje rode peper

Fijngehakt 3 takjes koriander

60 ml tequila

15 ml suikersiroop

30 ml limoensap

Garnering: Topje van de peper, takje koriander

„Dit heerlijke drankje is het geesteskind van Chris Ojeda, de barman van Soho House in Hollywood. In Los Angeles vind je veel Mexicaanse invloeden en dat komt mooi naar voren in deze ’Pittige van het huis’. Deze cocktail is echt een van mijn favorieten: de balans tussen de uitgesproken smaak van tequila, het pittige van peper, zure van limoen en frisse van koriander vormt een perfect huwelijk. Stamp de peper en koriander in je shaker. Voeg de overige ingrediënten toe, vul je shaker met ijs en shake 10-15 seconden. Fine strain in een rocksglas met ijs.”

Picante de la Casa Ⓒ Saskia Lelieveld

Barvrouw Tess

Tess Posthumus is de mastermind achter de cocktailbars Flying Dutchman Cocktails en Dutch Courage in Amsterdam. Ze schreef boeken tot de nok gevuld met cocktailrecepten en deelt met ons haar twee ultieme zomercocktails!

Traveling Rose

30 ml gin

30 ml bloemenlikeur

10 ml citroensap

1 dash rozenwater

30 ml prosecco

„De Traveling Rose heb ik bedacht voor The Tailor Bar. Dit recept is een variant, een paar ingrediënten waren namelijk lastig te verkrijgen, maar op deze manier is hij ook erg lekker! Je kunt het best een florale gin gebruiken, zoals Monkey 47. Ga voor de likeur voor Volmaakt Geluk, een Parfait d’amor of Crème de violet. Schenk de gin, bloemenlikeur, het citroensap en rozenwater in een shaker. Shake hard met ijs, schenk in een rocksglas met ijs. Top met de prosecco, of droge cava of champagne. Garneer met een eetbaar bloemetje.”

Traveling Rose Ⓒ Masterclass: Cocktails

Tess Optimus

60 ml donkere rum

10 ml campari

15 ml citroensap

10 ml ananassiroop

1 dash sinaasappelbitters

„Dit is een signatuurcocktail waar ik mijn naam in heb gefietst. Mijn zwager noemt me altijd Tess Optimus, de Optimus Prime-versie van Tess Posthumus. Deze cocktail is mijn kleine ’transformer’. Bitterzoet wanneer je hem voor het eerst proeft, maar zodra je de chilipeper over de rand beweegt, transformeert hij in een spicy drankje. Schenk de rum, campari, het citroensap, de ananassiroop en de sinaasappelsiroop in een shaker. Vul de shaker met ijsblokjes en shake hard. Schenk in een glas en garneer met een chilipeper en gedroogd ananasschijfje.”

Tess Optimus Ⓒ Masterclass: Cocktails

Bonusrecepten van hobby-bartender Madelief

Madelief is stagiaire bij VROUW.nl. Na een lange werkdag, in het weekend of gewoon wanneer ze er zin in heeft zijn cocktails haar favoriete bezigheid. Nu het zonnetje schijnt loopt ze over van inspiratie. Zij deelt als bonus twee van haar favoriete cocktails die zomer schreeuwen!

Missionary’s Downfall

30 ml rum

15 ml perziklikeur

15 ml ananassap

15 ml limoensap

10 ml suikersiroop

15 blaadjes munt

„Als je zin hebt in zomer in een glas, dan drink je een Missionary’s Downfall. Het originele recept is van bartender Donn Beach, maar er zijn inmiddels heel veel verschillende varianten op bedacht. Stamp de munt en rum onder in een cocktailshaker, voeg de perziklikeur (ik gebruik Peachtree), ananassap, limoensap en suikersiroop toe. Shake met ijs en schenk in een glas met ijsblokjes (ook super lekker met crushed ijs). Garneer je cocktail met een takje munt en perziksnoepje.”

Missionary’s Downfall Ⓒ Madelief Helmhout

Limoncello Sorbetto

1 bol citroenijs

30 ml limoncello

Aftoppen met prosecco

„Een ijsje en cocktail in één… Het ziet er supercool uit voor gasten, vooral als je de limoncello in een shotglaasje serveert zodat ze hun cocktail zelf kunnen doseren. Maar de cocktail is ook gewoon heel erg lekker om voor jezelf te maken. Je hoeft de flessen limoncello en prosecco niet eens koud te leggen. Het citroenijs maakt je cocktail direct ijskoud! Serveren met een lepeltje voor het citroenijs en een klein takje munt.”