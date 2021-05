Nienke (40) zit voor de tweede keer in een rolstoel: Ik kon niet meer lopen, staan of praten

Nienke Vrolijk (40) Ⓒ Eigen beeld

Nienke Vrolijk (40) was werkzaam als kinderwerker, maar toen een blessure aan haar voet een ontsteking bleek te zijn die zo pijnlijk was dat ze niet meer kon lopen, kwam ze in een rolstoel terecht. Nét toen zij en haar man klaar waren om aan kinderen te beginnen. Haar leven werd volledig omgegooid. „Ik zat thuis, vaak met de gordijnen dicht, omdat ik de kracht niet had om ze open te doen.”