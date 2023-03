‘Stofzuigen doet mijn zoon alleen voor 30 euro’

„Toen mijn zoon één jaar was, ontmoette ik Leon via gezamenlijke vrienden. Ik kwam net uit een relatie en zat echt niet op een nieuwe relatie te wachten, toch was er een enorme klik. We kwamen elkaar steeds vaker tegen tot we elkaar bijna iedere dag zagen. Nu zijn we alweer tien jaar samen. Om zo goed mogelijk voor mijn zoontje Alex te kunnen zorgen, hebben we een geregistreerd partnerschap. Hierdoor is Leon officieel bonusvader van Alex en zijn de financiën makkelijker te regelen. Stiekem hoop ik nog wel op een groot trouwfeest.

Financieel

Toen ik Leon leerde kennen zat ik in een moeilijke periode. We hadden in die tijd bijna geen geld, maar inmiddels hebben we alles samen weer opgebouwd. Leon werkt fulltime als onderhoudsmanager bij een technisch dienstverlenend bedrijf. Ik werk al meer dan twintig jaar als tandartsassistente. Sinds een jaar werk ik nog maar tweeënhalve dag in de tandartspraktijk. De rest van de werkweek ben ik franchisenemer bij Onze Klusvrouw (online dienst voor mensen die iemand willen inhuren voor klussen in en om het huis, red.) Als klusvrouw help ik met wat kleinere klussen. Mensen komen vaak met een lijstje waarop klussen staan zoals wasmeubels installeren, stopcontacten aansluiten en andere monteer- en demonteerwerkzaamheden.

De inkomsten van mij en Leon komen op een gezamenlijke rekening. Het voelt goed om alles te verdelen en daarom hebben wij ook geen eigen rekening. Geld vinden we eigenlijk ook niet zo belangrijk. Door te blijven werken zorg ik ervoor dat ik onafhankelijk blijf, dit vind ik erg belangrijk. Het geld dat ik verdien als klusvrouw gaat naar een zakelijke rekening. Dat geld investeer ik weer, daar koop ik bijvoorbeeld nieuw gereedschap van.

Huishouden

Het was de bedoeling dat ik mij volledig ging focussen op mijn nieuwe onderneming, maar eigenlijk bevalt de afwisseling tussen mijn werk als tandartsassistente en als klusvrouw heel goed. Normaal gesproken deed ik veel in het huishouden, maar nu schiet het er een beetje bij in. Leon vindt het wel jammer dat er minder gepoetst wordt. De huishoudelijke taken proberen we nu zoveel mogelijk tussendoor te doen. Een gelijke verdeling interesseert me niet zo, wij helpen elkaar gewoon. Heeft Leon het wat drukker? Dan pak ik wat meer taken op. Andersom gebeurt dit ook. Degene die het eerst thuis is, kookt vaak. Mijn zoontje, Alex (10), helpt ook af en toe met koken. Stofzuigen doet hij alleen voor 30 euro, haha. Dan leg ik hem uit dat dit niet realistisch is. Om hem wel wat zelfstandiger te maken, laten we hem regelmatig een boodschapje doen.

Klusjes

Ik ben erg technisch ingesteld, daarom ontferm ik me graag over de technische klusjes. Mijn zoon komt met zulk soort vragen ook eerst naar mij, in plaats van naar zijn vader. Zo hielp ik hem met zijn carnavalswagentje en repareerde ik zijn Nerf-pistool. Ik hou er ook erg van om met hout te werken. Klusjes die ik nog nooit heb gedaan doe ik het liefst ook zelf, omdat ik daar veel van kan leren. Leon houdt ook heel erg van klussen, al houdt hij zich nu voornamelijk bezig met het bouwen van zijn mancave.

Cadeautje

Alex heeft geen contact meer met zijn biologische vader en is fulltime bij ons. Wel spreekt hij regelmatig met zijn halfzus Sophie (25). Voor Leon voelt Alex echt als een cadeautje; hij kent mijn zoon al vanaf kleins af aan en ze zijn twee handen op één buik. Op de dagen dat ik werk als tandartsassistente, zorgt mijn moeder na schooltijd voor Alex. Op de dagen dat ik als klusvrouw werk, zorg ik dat ik ‘s middags thuis ben voor Alex. Nu hij wat ouder is, hoef ik hem niet meer te vermaken. Thuis ga ik dan aan de slag met administratieve taken of met mijn sociale media. We hebben ook nog twee honden waar Leon en ik samen voor zorgen. Soms voelen de honden ook bijna als onze kindjes.

Ontspanning

Om me ’s avonds te ontspannen, kijk ik trouw elke aflevering van Goede Tijden Slechte Tijden. Doordeweeks liggen we vaak om half tien al in bed. In het weekend proberen we leuke dingen te doen. Laatst zijn we naar een concert van singer-songwriter Flemming geweest. Ook gaan we wel eens naar het springparadijs met Alex. In de vakantie trekken we met de auto en tent rond door Engeland. We houden er ook van om lekker thuis te zijn. Op die dagen klussen we graag samen. Zo hebben we samen onze garage gebouwd. De ene helft is een ’momcave’ geworden en de andere helft is een ’mancave’, met een bar natuurlijk.

Tip

Wij houden er niet van om te zeuren en proberen altijd zo positief mogelijk te zijn. Leuke dingen doen en genieten van het moment vinden we erg belangrijk. Tijdens deze momenten hebben we veel lol met elkaar. Eigenlijk doen we heel veel samen en we vertrouwen ook op elkaar. Het vertrouwen en samen zijn is voor ons heel belangrijk.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via m.keizer@telegraaf.nl.

