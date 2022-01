Marie Lotte: ’Breng die hele dieet-industrie piepend en krakend tot stilstand’

Ik ga NIET op dieet. Ik heb geen ambitie om af te vallen, ik ga geen calorieën tellen en ik ga niet obsessief sporten. Als je een beetje bent zoals ik lang was, heb je misschien wél het voornemen om het dit jaar weer ‘goed’ te doen. En ik begrijp je helemaal!

Schoonheidsideaal

Het heeft lang geduurd voor ik inzag dat er geen ‘goed’ of ‘slecht’ is als het aankomt op eten. Eten is niet zondig of verboden. Wat wél verboden zou moeten zijn is het schoonheidsideaal, dat ons onder andere vertelt dat we slank moeten zijn.

We zijn zo gebrainwashed, dat we het idee hebben dat dat ‘ideale’ lijf iets is dat we te allen tijde moeten nastreven. Maar voor wie eigenlijk? Alleen bedrijven worden er vrolijk van, want die verdienen flink geld aan ons. Die zeggen: ‘Hoi, je bent nu niet goed genoeg, dus koop product A of volg dieet B en dan komt alles goed.’

Wilskracht

Wij zitten vervolgens met de gebakken peren, want we eindigen met zelfhaat, eetbuien, huilbuien, een obsessie voor calorieën tellen, 24/7 bezig zijn met eten, onszelf dingen ontzeggen tot we ‘goed’ genoeg zijn, een lege portemonnee en als alles mislukt, verwijten we onszelf gebrek aan wilskracht.

Ik doe niet meer mee en dat bevalt uitstekend. We zouden die hele dieet-industrie piepend en krakend tot stilstand kunnen brengen door gewoon te weigeren mee te doen. Dat is toch een heerlijk idee? Die hele zooi het afvoerputje in!

Je bent goed genoeg. Je hoeft niet anders of beter. Je bent al perfect. Het leven is een feestje, maar we moeten zelf dansen op de smeulende resten van de afgefikte beauty- en dieetindustrie.