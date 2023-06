Daghoroscoop 1 juni - Sterrenbeeld Ram: Leef en laat leven!

VANDAAG JARIG

Er kunnen zich dit jaar meerdere momenten voordoen om een huis te kopen, maar steek je er niet te diep voor in de schulden. Juni en juli zijn uitstekende maanden om jouw geluk te beproeven en je kunt in financieel opzicht dan hoog scoren. Jouw liefdesleven gaat een interessant jaar tegemoet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Door je te verdiepen in jouw achtergrond ga je meer begrijpen van een kant van jouw karakter die jou nogal eens verbaast en in verlegenheid brengt. Vertrouw op beloften die vrienden hebben gedaan. Maak ’leef en laat leven’ je motto.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Contacten leggen met mensen elders kan problematisch blijken. Mijd bezigheden waarvan je somber wordt of die een negatief uitgangspunt hebben. Besteed niet te veel tijd aan zinloze gesprekken en getouwtrek. Zorg voor lichaamsbeweging.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Er kan onvoorzien nieuws zijn of een onverwacht ontslag in de top van het bedrijf waarvoor je werkt: het slaat in als een bom. Als jij iets te klagen hebt doe dat dan uitsluitend via de gebruikelijke kanalen. Werk mee in jouw eigen belang.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Laat je niet van de wijs brengen door ups en downs. Gebruik jouw karakterkenmerken: inschikkelijkheid, nieuwsgierigheid en humor en blijf vriendelijk. Als je leiding geeft kan jouw populariteit dalen door een hoognodig besluit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Neem de tijd voor zaken die diepgang behoeven. Als je nu slordig omgaat met details zul je daar in de toekomst last van hebben. Neem kinderen mee naar buiten en laat ze hollen om hun energie te lozen. Geef niet toe aan stress.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Thuiswerkers en thuisblijvers kunnen zich wat eenzaam voelen. Zoek telefonisch contact, dat haalt jou uit je isolement. Blijf op kantoor bij de les en voer geen privégesprekken. Initiatieven zullen worden opgemerkt en gehonoreerd.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Let goed op hetgeen anderen zeggen; dat geldt zowel voor naasten als voor mensen die jij nauwelijks kent. Je hebt originele ideeën maar de tijd kan er nog niet rijp voor zijn. Een privérelatie gaat haperen als je de lat te hoog legt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Wees helder en precies in jouw afspraken zodat anderen daar niet onderuit kunnen. Doe je best om de rust in een vriendschap, die momenteel gespannen is, te herstellen. Een verbijsterende onthulling zal jou aan het denken zetten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Naasten kunnen gevoeliger zijn dan anders en je moet misschien op je tenen lopen om de sfeer gezellig te houden. Een gesprek met een goede vriend(in) kan helpen een vreemde situatie in het juiste perspectief te plaatsen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Jij kunt met het verkeerde been uit bed zijn gestapt en je makkelijk vergalopperen. Wees extra voorzichtig met gereedschap en scherpe messen. Wind je niet op en erger je evenmin. Gedraag je ook niet kinderachtig.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Je moet vooral doelgericht functioneren als je alleen werkt. Maak gebruik van al jouw vaardigheden en bronnen. Hoewel jij graag daar bent waar alles gebeurt, kunnen de wensen van een naaste vandaag je plannen doorkruisen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Spanning op de werkvloer kan tot een woedeaanval leiden. Begin niet over kleine ergernissen omdat jij de grote niet ter sprake durft te brengen. Vat niet alles persoonlijk op; niemand is er op uit juist jou ten val te brengen.

